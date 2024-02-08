روبرت كيوساكي: أنا ملياردير غارق في الديون!

مرة أخرى، استحوذ روبرت كيوساكي، المؤلف المشهور بكتابه الأكثر مبيعا "الأب الغني والأب الفقير"، على انتباه عامة الناس باستراتيجياته المالية غير التقليدية، وكشف هذه المرة عن ديون مذهلة بلغت 1.2 مليار دولار.

ويأتي هذا الكشف بعد تصريح أدلى به في سبتمبر 2022 عبر مقطع فيديو قصير على موقع يوتيوب، حيث كشف عن وجود مليار دولار من الديون في ذلك الوقت، مصحوبة بتعليق، "سبب كوني ثرياً جداً هو أنني مدين".

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وفي مقطع الفيديو على موقع يوتيوب، شرح كيوساكي وضعه المالي قائلاً: "إذا كنت تفهم التاريخ، فإن سبب عدم دفعي للضرائب هو أنني أقترض المال. أنا مدين".

وهو يخاطب منتقديه وذوي الأيديولوجيات الاقتصادية المتناقضة مباشرة قائلاً: "تحققوا من هذا... أعني أنتم جميعاً أيها الشيوعيون هناك، تحققوا من هذه الأشياء... أنا ملياردير مدين. تعرف لماذا؟ لأنني أحصل على إعفاءات ضريبية لاقتراض المال".

ويتناقض النهج الذي يتبناه كيوساكي في التعامل مع الثروة والديون مع النصائح المالية التقليدية الشهيرة. ويعتقد أن الاستفادة من الديون هي المحرك الرئيسي لثروته بسبب المزايا الضريبية التي يوفرها.

العيش بدون ديون

وواصل كيوساكي انتقاد النصيحة المالية الشائعة المتمثلة في العيش بدون ديون، كما روج لها الخبير المالي ديف رامزي، وقال: "صديقي ديف رامزي صاحب مقولة عش بدون ديون". حسناً، أنا أحب الديون".

وأوضح كيوساكي: "معظم الناس لا يستطيعون التعامل مع الديون". ويسلط هذا الاعتراف الضوء على انقسام حاسم في الفلسفة المالية - فبينما يرى كيوساكي الدين كأداة لتراكم الثروة، فإنه يعترف بأن ليس كل شخص يمتلك الفطنة المالية اللازمة لإدارته بفعالية.

وامتد تعليق كيوساكي إلى ما هو أبعد من التمويل الشخصي لينتقد النظام التعليمي الأوسع، قائلا: "ولكن هذا هو السبب في عدم وجود تعليم مالي في المدارس لأنك إذا كنت تعرف كيفية التعامل مع الديون فلن تتمكن من توفير هذا الدولار التافه الذي بين يديك. أفضل اقتراض المال وأن أُعفى من الضرائب".

ومن خلال هذا البيان، يدعو إلى فهم أكثر دقة للديون والتمويل، مما يشير إلى أن الحكمة التقليدية بشأن الادخار وتجنب الديون قد تكون مقيدة لأولئك الذين يتطلعون إلى تعظيم إمكاناتهم المالية.

المزايا الضريبية المرتبطة بالاقتراض

وتستفيد الإستراتيجية المالية لـ "كيوساكي" من المزايا الضريبية المرتبطة بالاقتراض في الولايات المتحدة. والمبدأ المعمول به في الولايات المتحدة هو أن مدفوعات الفائدة على الديون، وخاصة عندما تستخدم لأغراض الاستثمار، يمكن أن تكون معفاة من الضرائب. وهذا يعني أن تكاليف الاقتراض يمكن أن تقلل بشكل فعال من مبلغ الدخل الخاضع للضريبة الذي يبلغ عنه الفرد أو الكيان، مما يقلل من التزاماته الضريبية الإجمالية".

وفي سياق استثمارات كيوساكي، وخاصة في العقارات، فإن اقتراض الأموال لتمويل هذه الاستثمارات يسمح له بخصم الفائدة المدفوعة على الدين من دخله الخاضع للضريبة.

يقدم قانون الضرائب في الولايات المتحدة أحكاما تحفز الاستثمار والأنشطة التجارية من خلال السماح بخصومات لمختلف النفقات، بما في ذلك الفوائد على القروض التي تمول الأنشطة الإنتاجية.