كشف مسؤول حكومي أن وزارة السياحة المصرية أوشكت على الانتهاء من المخطط الاستثماري لمسار العائلة المقدسة بـ11 محافظة، على أن يتم طرح الفرص الاستثمارية بالمسار في 11 محافظة خلال العام الجاري 2024.

وأضاف في تصريحات لـ "العربية Business"، أنه تم الانتهاء من 70% من المخطط الاستثماري، وخلال الأشهر المقبلة سيتم طرح فرص استثمارية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار لإقامة فنادق تتوافق تاريخيا مع مسار العائلة المقدسة.

"يستهدف المخطط الاستثماري إضافة من 7.5 إلى 10 آلاف غرفة فندقية في المناطق المختلفة بمسار العائلة المقدسة" بحسب المسؤول.

ويضم مسار العائلة المقدسة نحو 25 نقطة تبدأ من شرق مصر في شمال سيناء مرورا ببورسعيد والدلتا وصولا إلى جنوب البلاد في محافظة أسيوط.

وأشار إلى أن منطقة الفرما في بورسعيد يستهدف المخطط الاستثماري بها، إنشاء نحو 5000 غرفة، ونبع الحمراء في وادي النطرون نحو 1000 غرفة وفي أسيوط نحو 400 غرفة، أما فيما يتعلق ببعض المناطق فإنه يجرى عملية تدريب للسكان المحليون لاستضافة السياح بما يثري التجربة السياحية في مصر.

وتضم المناطق التي شملها إعادة التأهيل والتطوير 14 نقطة في 11 محافظة، وسيجري إقامة فنادق تاريخية بها، بما يرفع من التدفق السياحي لمصر ويرفع من معدلات الإنفاق.

وأوضح أنه يتبقى إعادة تأهيل بعض الأعمال في دير المحرق بمنطقة أسيوط وسيتم الانتهاء منه خلال أقرب وقت، وتم الانتهاء من إعداد محتوى ترويجي لمناطق جبل الطير في محافظة المنيا وكذلك وادي النطرون، وتوزيعه على المكاتب السياحية.

وقال إن " مرحلة الرحلات التعريفية لشركات السياحة تم الانتهاء منها ويجري حاليا الزيارات الفعلية للمسار، ويوجد تدفق سياحي كبير للمواقع خاصة من دول أمريكا اللاتينية وكوريا الجنوبية".

عدد السياح المستهدف

وتوقع المسؤول أن يجذب البرنامج السياحي المخصص لمسار العائلة المقدسة في مصر نحو مليون سائح خلال 2024 على أن يصل نحو 3 ملايين سائح بحلول عام 2028، موضحا أن السياحة القادمة لهذا البرنامج مرتفعة الانفاق.

وتسعى مصر للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028 ومضاعفة الطاقة الفندقية الحالية والتي تبلغ نحو 220 ألف غرفة والوصول بها إلى 440 ألف غرفة في المناطق المختلفة على ساحل البحر الأحمر والمتوسط والمناطق الداخلية بالقاهرة والأقصر وأسوان وباقي محافظات الصعيد جنوب البلاد ومدن القناة.

واستقبلت مصر خلال العام الماضي 2023 نحو 14.9 مليون سائح بزيادة 27% عن العام الأسبق، متجاوزة أعلى تدفق سياحي حققته البلاد في 2010 وبلغ 14.7 مليون سائح، كما سجلت الإيرادات السياحية 13.2 مليار دولار بنمو 8%.