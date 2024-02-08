تنفذ شركة "ريدكون السعودية" أعمال الهارد سكيب الخاصة بشبكات الكهرباء والري، تسوية الأرض، النوافير، البحيرات، الإضاءة، البرجولات، الشلالات، والمشايات بمشروع "البحر الأحمر" الذي يعد وجهة سياحية رائدة على الساحل الغربي بالمملكة العربية السعودية.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة "ريدكون للتعمير" و "ريدكون بروبرتيز" أحمد عبدالله، لـ"العربية Business"، إن شركة "ريدكون السعودية" تنفذ المشروع مقابل 200 مليون ريال لصالح شركة "البحر الأحمر الدولية".

"المركزي" المصري يطلب من البنوك حصر طلبات تدبير العملة الأجنبية

أنشئت شركة البحر الأحمر للتطوير في عام 2018 كشركة مساهمة مقفلة ومملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، وتعمل على تطوير مشروع البحر الأحمر السياحي، وهو أحد المشاريع العملاقة لرؤية 2030 التي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في عام 2017.

وأضاف عبدالله أن الشركة بدأت بالفعل في تنفيذ أعمال الهارد سكيب وجاري الانتهاء منها خلال عام، موضحاً أن شركة "ريدكون السعودية" تبحث فرص الاستثمار بقوة في السوق السعودية في الأنشطة المختلفة بمجال المقاولات .

وتأسست "ريدكون السعودية" العام الماضي، كشراكة بين شركة ريدكون للتعمير وشركة ريادة القابضة السعودية لتنفيذ مشروعات فى السوق السعودية.

وأشار عبدالله إلى أن شركة "ريدكون للتعمير" تستهدف تنفيذ حجم أعمال بقيمة 20 مليار جينه بقطاع المقاولات والتطوير في مصر خلال العام الجاري.

بينما حققت شركة "ريدكون بروبرتيز" مبيعات تقدر بنحو 11 مليار جنيه من مشروعها "جولدن جيت" بالتجمع الخامس، شرق القاهرة، وتستهدف نحو 7 مليارات جنيه مبيعات خلال العام الجاري، بحسب عبدالله.

وقال عضو مجلس إدارة شركة "ريدكون بروبرتيز" إن الشركة أبرمت عقدا مع شركة "بنيان للتنمية والتجارة"، المملوكة لشركة "كومباس كابيتال للاستثمار المباشر"، لبيع مبنى إداري تجاري تحت الإنشاء فى منطقة التجمع الخامس على مساحة 6800 متر بقيمة 750 مليون جنيه.

وكشف أن الشركة تدرس شراء أراضٍ في الساحل الشمالي والتجمع الخامس بمساحات تتراوح ما بين 100 و200 فدان لكل قطعة أرض لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة سكنية وإدارية وتجارية بجانب وحدات فندقية ، مشيرا إلى أن الشركة تخطط لدخول قطاع الضيافة والسكن الفندقي بشكل كبير.