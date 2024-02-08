قال رئيس مجلس إدارة "ألفا فارما"، ياسر ناغي، في مقابلة مع "العربية Business"، إن حجم الاستثمارات بالشركة يبلغ 350 مليون ريال.

ووقعت شركة "بوهرنغر إنغلهايم" وشركة ألفا فارما السعودية اتفاقية، وذلك لإنتاج أحد الأدوية المبتكرة للسكري من النوع الثاني في المملكة. وتأتي الاتفاقية بعد توقيع Boehringer Ingelheim لمذكرة تفاهم العام الماضي مع وزارة الاستثمار السعودية لتعزيز آفاق التعاون في مجال إنتاج الأدوية وتصنيعها داخل المملكة بالإضافة إلى نقل المعرفة.

وأوضح ناغي، أن حجم الاستثمارات لتوطين إنتاج أحد أدوية السكري بالتعاون مع شركة "بوهرنغر إنغلهايم" يبلغ 8 ملايين ريال، ويقدر حجم الإنتاج الأولي للاتفاقية يقدر بنحو 2 مليون عبوة سنويا.

وأشار إلى أن هذه الشراكة تؤسس لمزيد من توطين العديد من منتجات شركة "بوهرنغر إنغلهايم" في مصانع "ألفا فارما" بالسعودية.

وأضاف أن الشركة تعمل على تعزيز الاستثمارات لأي دواء يزيد نسبة توطين صناعة الدواء في السعودية.