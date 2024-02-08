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خاص

"الاستثمار العماني" للعربية: مصفاة الدقم أكبر استثمار خليجي مشترك في قطاع المصافي

قال: المصفاة تعتبر مشروعاً محفزاً لاستثمارات جديدة

دبي - العربية.نت
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قال مدير أول استثمارات في جهاز الاستثمار العماني، الوليد الشكيلي، إن مصفاة الدقم تعد أكبر استثمار مشترك بين دول الخليج في قطاع المصافي والبتروكيماويات.

وأضاف الشكيلي في مقابلة مع "العربية Business"، أن مصفاة الدقم تعتبر مشروعا محفزا لاستثمارات جديدة.

ومصفاة الدقم، هي مشروع مشترك لتكرير النفط الخام بلغت تكلفته 8.5 مليار دولار، ويقع في منطقة الدقم المطلة على بحر العرب على بعد نحو 530 كيلومترا جنوب غرب العاصمة مسقط.

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وهي مشروع مشترك بالمناصفة بين أوكيو العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية، صدرت حتى الآن 70 شحنة من المنتجات البترولية لمختلف دول العالم.

وتبلغ الطاقة التكريرية للمصفاة 230 ألف برميل يوميا وبعد التشغيل التجاري واستيفاء متطلبات المقرضين يمكن رفع هذه الطاقة إلى أكثر من 270 ألف برميل يوميا بدون استثمار جديد وإلى 300 ألف مع وجود استثمار.

وتنتج المصفاة منتجات مثل الديزل الذي يشكل ما بين 50 إلى 60% من منتجاتها، بالإضافة إلى الغاز البترولي المسال والنافثا ووقود الطائرات والفحم البترولي والكبريت.

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