"إياتا" للعربية: حركة السفر العالمي اقتربت من مستويات ما قبل كورونا

أظهر بيانات حديثة صادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي في إفريقيا والشرق الأوسط "إياتا" ارتفاع حركة السفر الدولية في عام 2023 بنسبة 41.6% مقارنة بعام 2022 ووصلت إلى 88.6% عن مستويات عام 2019.

"إياتا": 4.7 مليار مسافر متوقع على متن الرحلات الجوية عالميا في 2024

وأكد نائب الرئيس الإقليمي لـ"إياتا" كامل العوضي، أن حركة السفر في العالم اقتربت خلال العام الماضي من مستويات ما قبل جائحة كورونا، مشيراً إلى أن نسبة السفر عام 2023 زادت بنحو 37% عن عام 2022.

وأضاف العوضي، في مقابلة مع "العربية Business" اليوم الخميسن أن هناك تحديات تواجه القطاع، ومن أهمها ارتفاع كلفة التشغيل، إضافة تحديات بيئة أخرى تتمل في الالتزام بصفر انبعاث عام 2050.

وتابع: "إياتا" تواصل تذكير الحكومات بضرورة اتباع نهج استراتيجي للقطاع، وهذا يتمثل في إنشاء البنى التحتية بصورة فعالة لتليبة الطلب، وخلق إطارات تنظيمة.

كان تقرير "إياتا" أكد أيضا ارتفاع إجمالي حركة السفر الجوي في عام 2023 بنسبة 36.9% مقارنة بعام 2022 وشهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة في حركة السفر بنسبة 33.3% في عام الماضي.

وبلغت حركة المسافرين على الصعيد العالمي لعام 2023 بأكمله 94.1% من مستويات ما قبل الجائحة 2019، أما بالنسبة للطلب على الشحن الجوي فسجل ارتفاعا بنسبة 10.8% في ديسمبر وجاءت السعة العالمية أعلى بنسبة 13.6% من مستويات 2022.