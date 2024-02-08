"دانة غاز" للعربية: تراجع أسعار النفط أثر على الربحية في 2023

قال رئيس علاقات المستثمرين في شركة دانة غاز، محمد المبيضين، إن الشركة كمنتجة للنفط تتأثر بانخفاض وارتفاع أسعار النفط، التي انخفضت في 2023 إلى 83 دولارا للبرميل من 101 دولار للبرميل في 2022 وهو ما أثر على ربحية الشركة التي تسعر منتجاتها كنسبة إلى أسعار بيع النفط.

وأضاف المبيضين، في مقابلة "العربية Business"، اليوم الخميس، أن الشركة عملت على تخفيض التكاليف التشغيلية بنسبة 7%، والتكاليف الإدارية والعامة بنسبة 8%، وزيادة الإنتاج في إقليم كردستان العراق بنسبة 8%، وكان لهذه العوامل أثر إيجابي في الحد من أثر انخفاض النفط.

تراجعت أرباح الشركة بنسبة 12% إلى 586 مليون درهم في 2023، وعزت الشركة تراجع أرباحها إلى تراجع أسعار المنتجات الهيدروكربونية.

وسجلت الشركة تراجعا في إيراداتها السنوية بنسبة 20% إلى 1.55 مليار درهم.

فيما ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة دانة غاز بنسبة 59% إلى 124 مليون درهم.

مستحقات دانة غاز

وبشأن مستحقات الشركة، قال رئيس علاقات المستثمرين، إن "دانة غاز" شريك في ائتلاف بيرل بيتروليوم، التي تملك دانة غاز نسبة 35% فيها، والمبالغ المستلمة من الائتلاف يجري توزيعها على الشركاء ومنهم "دانة غاز" وفي العام 2022 استلمت "دانة غاز" مبلغ 150 مليون دولار.

وأضاف أن إيقاف تصدير النفط من العراق عبر تركيا أدى إلى تأخير في تسليم الدفعات للشركات العاملة في النفط بإقليم كردستان العراق، وهناك مشروع استثماري كبير وهو "خورمور 250" الذي يطوره الائتلاف باستثمارات 600 مليون دولار، ولذلك يحتفظ الائتلاف بمبالغ أكبر من المعتاد ولذلك لم تحصل "دانة غاز" على توزيعات مباشرة في 2023.

وتوقع أن يكون استلام المستحقات في وضع إيجابي مع توقيع اتفاقية جديدة مع حكومة إقليم كردستان بموجبها ستدفع فاتورة الغاز من منتجي الكهرباء واستلم ائتلاف "بيرل بيتروليوم" 68 مليون دولار الشهر الماضي.

وأضاف أن مشروع "خورمور 250" سيكتمل مع نهاية العام الجاري وستوفر التدفقات النقدية التي تذهب للاستثمار في المشروع وستأتي التدفقات النقدية مباشرة للشركة وسيضيف المشروع إيرادات جديدة بنسبة 35%.

وتوقع أن يحدث تحسن في السيولة خلال الأرباع القادمة. مع اكتمال مشروع "خورمور 250" نهاية العام 2024، ويحدث الأثر المالي للمشروع في 2025.