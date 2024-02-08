"سد النهضة" قد يشعل أزمة سياسية جديدة في إثيوبيا بسبب "بيتكوين"!

في الربيع الماضي، بدأت حاويات البضائع في الظهور بالقرب من محطات الكهرباء الفرعية المرتبطة بسد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تم بناؤه مؤخرا، وهو الأكبر في إفريقيا. وفي الداخل كانت هناك أكوام من أجهزة الكمبيوتر القوية التي تستهلك الكثير من الطاقة.

لقد كانت علامة واضحة على أن شركات تعدين بيتكوين المملوكة للصينيين، الذين انتقلوا من بلد إلى آخر بحثاً عن طاقة رخيصة وأنظمة حميدة منذ أن طردتهم بكين قبل عامين، قد وصلوا إلى القرن الإفريقي.

ومع تعرضهم للرياح السياسية والاقتصادية المعاكسة، فقد اجتذبتهم بعض تكاليف الكهرباء الأقل في العالم - فضلاً عن الحكومة الودية. وقد عززت إثيوبيا، التي سمحت بتعدين بيتكوين بدءاً من عام 2022 على الرغم من أنها لا تزال تحظر تداول العملات المشفرة، علاقاتها مع الصين على مدار العقد الماضي، وساعدت العديد من الشركات الصينية في بناء السد الذي تبلغ تكلفته 4.8 مليار دولار والذي يخطط عمال التعدين لاستخلاص الطاقة منه.

سد إثيوبيا العملاق

برزت إثيوبيا كفرصة نادرة لجميع الشركات التي تقوم بتعدين العملة المشفرة، حيث يؤدي تغير المناخ وندرة الطاقة إلى ردة فعل عكسية ضد الصناعة التي تبلغ قيمتها 16 مليار دولار سنوياً (بالسعر الحالي للبيتكوين) في أماكن أخرى. لكنها تحمل جاذبية خاصة للشركات الصينية، التي كانت تهيمن ذات يوم على تعدين بيتكوين، لكنها كافحت للتنافس مع المنافسين المحليين في تكساس، المركز الحالي.

إنها أيضاً مقامرة محفوفة بالمخاطر بالنسبة للشركات وإثيوبيا على حدٍ سواء. في البداية، تبنت سلسلة من الدول النامية مثل كازاخستان وإيران تعدين البيتكوين، لكنها انقلبت على القطاع عندما هدد استخدامه للطاقة بتغذية السخط المحلي. انتهى عهد الصين كمركز لتعدين البيتكوين بشكل مفاجئ في عام 2021، عندما حظرته الحكومة. واضطرت عشرات الشركات إلى المغادرة.

وقال جاران ميلرود، الرئيس التنفيذي لشركة هاشلابس للتعدين: "أولا، يمكن أن تنفد الكهرباء المتاحة من البلدان، مما لا يترك مجالا للمعدنين للتوسع". "ثانياً، قد يتم اعتبار عمال المناجم فجأة غير مرحب بهم من قبل الحكومة ويضطرون إلى حزم أمتعتهم والمغادرة"، وفقاً لما ذكره لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

ويشعر المسؤولون الإثيوبيون بالقلق من الجدل الذي يصاحب تعدين البيتكوين، وفقاً للمسؤولين التنفيذيين في الصناعة الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لتجنب تعريض العلاقات الحكومية للخطر. وحتى بعد وصول قدرة التوليد الجديدة إلى الإنترنت، يعيش ما يقرب من نصف السكان دون الحصول على الكهرباء، مما يجعل التعدين موضوعا حساسا. وفي الوقت نفسه، يمثل مصدراً محتملاً مربحاً لعائدات النقد الأجنبي.

وقد ارتقت إثيوبيا بالفعل لتصبح واحدة من أكبر المستفيدين من آلات تعدين بيتكوين في العالم، وفقاً لتقدير من مزود خدمات التعدين Luxor Technology. ويأتي هذا على الرغم من أن أولى الصفقات الكبرى للأقصر لشحن المعدات إلى هناك جاءت في سبتمبر، حسبما قال رئيس العمليات إيثان فيرا.

تقول الشركة المحتكرة للطاقة التابعة للدولة إنها أبرمت صفقات إمداد بالطاقة مع 21 من عمال تعدين بيتكوين. جميعهم صينيون باستثناء اثنين.

وقال مؤسس جمعية التعدين الرقمي الصينية، نو شو، والتي تنظم المعارض وتسهل التجارة في آلات التعدين: "ستصبح إثيوبيا واحدة من الوجهات الأكثر شعبية لعمال المناجم الصينيين". ويقوم بترتيب رحلة إلى إثيوبيا لمجموعة من مديري التعدين الصينيين للقيام بجولة في المواقع المحتملة.

سوق النمو الجديدة لتعدين البيتكوين

إن استعداد القائمين بتعدين البيتكوين لشحن معدات تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات إلى بلد خرج قبل عامين فقط من حرب أهلية في شماله هو بمثابة شهادة على البيئة السياسية والاقتصادية المشحونة التي يتواجدون فيها.

وتستخدم آلات تعدين بيتكوين كميات هائلة من الطاقة، لذا فإن الوصول إلى الكهرباء الرخيصة يعد ميزة تنافسية حاسمة. استهلك تعدين البيتكوين 121 تيراواط/ساعة من الطاقة في عام 2023، وفقاً لتقديرات مركز كامبريدج للتمويل البديل – على غرار استخدام الأرجنتين. يمكن أن تمثل الكهرباء ما يصل إلى 80% من تكاليف تشغيل عمال المناجم، وفقاً لميليرود.

وهذا ما يفسر السبب في أن الطاقة المنخفضة التكلفة هي التي فرضت إلى حد كبير المكان الذي يضع فيه عمال المناجم الكثير من معداتهم في السنوات القليلة الماضية: أولا في الصين، ثم في أماكن مثل إيران وكازاخستان وروسيا وشمال السويد، ومؤخرا في تكساس. والقاسم المشترك بين هذه الأماكن هو الطاقة الرخيصة نسبيا.

ويشكل الاعتماد على الطاقة الوفيرة أيضاً نقطة ضعف كبيرة لأنه يمكن أن يضع عمال المناجم في منافسة على الكهرباء مع المصانع والأسر، مما يعرضهم لرد فعل سياسي عنيف.

وقال المؤسس المشارك لشركة هاشلابس، ألين خاميتوف، إنه عندما فرضت كازاخستان قيوداً وضرائب جديدة على عمال المناجم، "فإنها قتلت الصناعة بشكل أساسي". وبعد مرور عامين على الحملة، لا تزال منشأته التي تبلغ طاقتها 10 ميغاوات خاملة.

وفي عصر يؤدي فيه ارتفاع درجات الحرارة إلى إحداث فوضى في جميع أنحاء العالم، يُنظر إلى تعدين البيتكوين بشكل متزايد على أنه مساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري ولا يخدم أي غرض إنتاجي - على الرغم من ادعاء القائمين بالتعدين أنهم يستغلون الطاقة النظيفة بشكل متزايد. وقدرت دراسة أجرتها جامعة الأمم المتحدة نُشرت في أكتوبر أن ثلثي الكهرباء المستخدمة في تعدين بيتكوين في عامي 2020 و2021 تم توليدها باستخدام الوقود الأحفوري.

وقال نائب مدير إدارة أمن شبكات المعلومات، يوداهي زيميكائيل، إن الحكومة الإثيوبية سمحت بتعدين بيتكوين بشكل رئيسي لأن الشركات تدفع بالعملة الأجنبية مقابل الكهرباء التي تستهلكها. وفي الرد المكتوب، استخدم مصطلحات مثل "الحوسبة عالية الأداء" و"استخراج البيانات" بدلاً من تعدين البيتكوين.

تبنت الحكومة توجيهاً لتنظيم "منتجات التشفير" بما في ذلك التعدين، وفقاً ليوداهي. وأضاف أن إصدار التراخيص "يتم في بيئة معزولة وهي في مرحلة مبكرة"، رافضا الكشف عن عدد التصاريح التي تم منحها حتى الآن.

ومع ذلك، بالنسبة للقائمين بتعدين البيتكوين – وخاصة الصينيين – تمثل إثيوبيا مزيجاً فريداً من المزايا الاقتصادية والسياسية. حتى أن بعض المسؤولين التنفيذيين يتحدثون عنها كمنافس محتمل لولاية تكساس، التي تمثل ما يصل إلى ربع القدرة العالمية على إنشاء البيتكوين.

الظروف المناخية المثالية

قد تنافس قدرة الدولة الإفريقية على توفير الكهرباء لإنشاء عملة البيتكوين قدرة تكساس في غضون سنوات قليلة، وفقاً لأحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة Bitmain، وهي الشركة التي يقع مقرها في بكين والتي تعتبر المورد المهيمن لآلات تعدين بيتكوين. يأتي ذلك، بعدما أدى افتتاح مشروع سد النهضة إلى زيادة قدرة التوليد المركبة في إثيوبيا إلى 5.3 غيغاوات، يأتي 92% منها من الطاقة الكهرومائية، وهي مصدر للطاقة المتجددة.

بمجرد اكتمال سد النهضة بالكامل، ستتضاعف قدرة التوليد في إثيوبيا، وفقاً لشركة الكهرباء الإثيوبية. وقال هيوت إيشيتو، مدير التسويق وتطوير الأعمال في EEP، في مقابلة، إنه يتقاضى من القائمين بتعدين بيتكوين سعراً ثابتاً قدره 3.14 سنت أميركي لكل كيلووات في الساعة مقابل الكهرباء المستمدة من المحطات الفرعية.

وفي حين أن هذا مماثل للمتوسط في ولاية تكساس، إلا أن الأسعار في إثيوبيا، ستنخفض بمجرد اتصال عمال المناجم مباشرة بمحطات الطاقة، وفقا لهيووت. وأضاف أن EEP أوقفت مؤقتاً توقيع العقود الجديدة "لضمان عملية يتم التحكم فيها وإدارتها بشكل جيد".

وبدأت شركة BWP، التي تستضيف الآلات التي يديرها عمال المناجم من الصين ودول أخرى، في شحن المعدات إلى إثيوبيا في أوائل العام الماضي. في ديسمبر، أعلنت الشركة على منصة X أنها ستفتتح مركز بيانات بقدرة 120 ميغاوات لمعدات التعدين - وهو مركز كبير حتى بمعايير تكساس - في العاصمة أديس أبابا.

وقال الرئيس التنفيذي فيتالي بورشينكو إن مزايا إثيوبيا تتجاوز الطاقة المتجددة الرخيصة.

From the Arctic to Africa 🌍



Introducing the new data center BWP in Ethiopia ⚡️



BitCluster launches a 120 MW data center in Ethiopia. The facility is located in Addis Ababa, the capital of Ethiopia, on the territory of the Kilinto high-voltage substation. The commissioning of… pic.twitter.com/XgbL1RjTKV — BitCluster (@bit_cluster) December 21, 2023

وأضاف: "درجة الحرارة المثالية لعمال المناجم هي من 5 إلى 25 درجة مئوية" (41F-77F)، مستشهداً بتوصيات شركة Bitmain المصنعة لآلات التعدين. "هذا صحيح في متوسط درجات الحرارة في إثيوبيا". "ترتفع أديس أبابا حوالي 2400 متر فوق مستوى سطح البحر، وهو أعلى بكثير من معظم مدن منتجعات التزلج في جبال الألب".

وقالت وزارة المالية الإثيوبية في ديسمبر، إن الحكومة الصينية والمؤسسات المالية قدمت ما يقرب من 15 مليار دولار لتمويل 70 "مشروعاً ضخماً" في الدولة الإفريقية في الفترة من 2006 إلى 2018.

وكانت إثيوبيا واحدة من 17 دولة قامت الصين بترقية علاقاتها معها العام الماضي، حيث نجح الرئيس شي جين بينغ في جذب شركاء من الجنوب العالمي. وفي أكتوبر، استضاف شي رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في بكين، حيث ارتقى البلدان بعلاقاتهما إلى "شراكة استراتيجية في جميع الأحوال"، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتحتاج الدولة الواقعة في القرن الأفريقي بشدة إلى تدفقات العملات الأجنبية. وتجري مفاوضات للحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بعد التخلف عن سداد الفائدة للدائنين من القطاع الخاص في ديسمبر. وفي الشهر السابق، توصلت إلى اتفاق مع الدائنين الثنائيين لتعليق المدفوعات.