اقتراض قياسي.. إسرائيل تستعد لدفع ثمن حرب غزة

أفادت وكالة "بلومبرغ نيوز"، أنه سيتعين على إسرائيل بيع كمية شبه قياسية من السندات هذا العام لتمويل حربها ضد حماس، وفقا لما نقلته عن عدد من المسؤولين في وزارة المالية، واطلعت عليه "العربية Business".

أصبحت المهمة أكثر تعقيدا يوم الجمعة، عندما تم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الأولى على الإطلاق. وخفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين تصنيف الحكومة مستوى واحد إلى A2. وفي حين أن إسرائيل لا تزال ضمن منطقة الدرجة الاستثمارية – والآن على قدم المساواة مع دول مثل أيسلندا وبولندا – فإن هذه الخطوة سلطت الضوء على الخسائر الاقتصادية التي يلحقها الصراع بالبلاد.

وقال المسؤولون الماليون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم حتى يتمكنوا من مناقشة الأمور الحساسة، إنه من المرجح أن تعتمد الحكومة بشكل كبير على أسواق ديون الشيكل لأنها تزيد من إصدارها. لكنها مستعدة أيضاً لبيع المزيد من السندات بالعملة الأجنبية، خاصة من خلال صفقات يتم التفاوض عليها بشكل خاص.

وتتعرض إسرائيل لضغوط متزايدة، بما في ذلك من الولايات المتحدة، لإنهاء عملياتها في غزة وتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، لا يزال القتال محتدما ويقول الجيش الإسرائيلي إن الأمر قد يستغرق حتى العام المقبل لتحقيق أهدافه.

من جانبها، قالت موديز عندما أعلنت خفض تصنيفها الائتماني بعد إغلاق الأسواق الأسبوع الماضي، إن الحرب "ستزيد بشكل ملموس من المخاطر السياسية على إسرائيل وستضعف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية". “سيكون عبء ديون إسرائيل أعلى ماديا مما كان متوقعا قبل الصراع”.

تزايد التكاليف المالية

ومع تزايد التكاليف المالية، فإن إسرائيل تسير في طريقها لأحد أكبر عجز في الميزانية في هذا القرن. وتتصور الحكومة زيادة الديون في عام 2024 أكثر من أي عام آخر باستثناء عام 2020، عندما اضطرت إلى الإنفاق والاقتراض بكثافة لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا وعمليات الإغلاق، وفقاً للمسؤولين.

ويتفق المحللون في القطاع الخاص مع هذا الرأي. ومن المتوقع أن يصل إجمالي إصدار الديون إلى حوالي 210 مليار شيكل (58 مليار دولار)، بزيادة تقارب الثلث عن العام الماضي، وفقاً لما ذكره أليكس زابيزينسكي، كبير الاقتصاديين في شركة Meitav DS Investments. وفي عام 2020 كان الرقم 265 مليار شيكل.

وسيقع العبء إلى حد كبير على السوق المحلية التي تستغلها السلطات عادة لنحو 80% من احتياجاتها التمويلية، مما يقلل من اعتمادها على تدفقات رأس المال الأجنبي المتقلبة.

وتركز الاستراتيجية على صناديق التقاعد الإسرائيلية وغيرها من المؤسسات الاستثمارية الكبيرة، التي تدير معاً ما يقرب من 3 تريليون شيكل من المدخرات. وينبغي أن يكون ذلك كافيا لضمان بقاء تكاليف الاقتراض الإسرائيلية ثابتة، على الأقل خلال الأشهر الستة المقبلة أو نحو ذلك، وفقا لمزمل أفضل، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة EFG Asset Management ومقرها لندن.

السندات الأجنبية الخاصة

يأتي ذلك، بينما انخفضت الإيرادات الحكومية بشكل حاد منذ اندلاع الصراع مع هجوم حماس على جنوب إسرائيل من غزة في السابع من أكتوبر. وسوف يرتفع الإنفاق بما يعادل 19 مليار دولار هذا العام ــ وهو مبلغ ليس بالقليل بالنسبة لاقتصاد يبلغ حجمه 521 مليار دولار ــ لتغطية تكاليف المزيد من الدفاع والأمن. فضلاً عن برامج مثل إعادة بناء المستوطنات المدمرة.

ومع ذلك، يعتقد المسؤولون في مكتب المحاسب العام، المسؤولون عن إدارة ديون إسرائيل البالغة 300 مليار دولار، أن الضغوط الاقتصادية ستخفف مع قيام الجيش بتقليص بعض العمليات والسماح لمزيد من جنود الاحتياط بالعودة إلى وظائفهم.

وقالوا إن المستثمرين متفائلون بشأن التوقعات المالية للبلاد، بناءً على الاجتماعات والمحادثات الأخيرة التي أجروها في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

وأضاف المسؤولون أن الإنفاق الدفاعي المتزايد في إسرائيل يشكل مصدر قلق، على الرغم من أن ردود الفعل كانت مفادها أن الإجراءات الأخيرة، مثل الضرائب الجديدة، يجب أن تضمن نسبة مستقرة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة.

منذ بدء الصراع، لم تصدر إسرائيل سندات بالعملة الأجنبية في الأسواق العامة. وهي ليست في عجلة من أمرها للقيام بذلك، بحسب المسؤولين.

إسرائيل تبيع ديون بالدولار واليورو والين

وبدلاً من ذلك، باعت الحكومة الديون بالدولار واليورو والين من خلال الاكتتابات الخاصة، والتي عادة ما يتم شراؤها من قبل عدد قليل من المستثمرين على الأكثر. وقد تم ترتيب هذه الأمور من قبل بنوك مثل "غولدمان ساكس"، و"مجموعة دويتشه بنك".

ونفذت إسرائيل ما لا يقل عن 4 صفقات من هذا القبيل في شهر يناير، بما في ذلك 3 عمليات زيادة في الأوراق المالية الحالية المقومة باليورو وسندات نادرة بالريال البرازيلي سيتم سدادها بالدولار الأميركي. وحققت في المجمل عائدات بلغت نحو 1.7 مليار دولار، ضمن اقتراض خارجي قد يتجاوز 10 مليارات دولار في 2024.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإصدارات المحلية في الشهرين الأولين من هذا العام إلى ما يعادل أكثر من 9 مليارات دولار، أي بزيادة قدرها 350% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقدّر زابيجينسكي، الخبير الاقتصادي في ميتاف في تل أبيب، أن إسرائيل ستحتاج إلى 125 مليار شيكل لتمويل عجز ميزانية 2024 ونحو 85 مليار شيكل لإعادة تمويل الديون المستحقة.

خفض أسعار الفائدة

واستقرت الأسواق الإسرائيلية بعد الاضطرابات التي اندلعت في الأسابيع الأولى من الصراع، وأصبح الشيكل الآن أقوى من مستواه عند اندلاع الحرب. حتى أن صناع السياسات خفضوا أسعار الفائدة الشهر الماضي.

ومع ذلك، لا تزال أمام الحكومة مهمة شاقة في دفع فاتورة الحرب، التي تشير تقديرات البنك المركزي إلى أنها ستصل إلى ما يقرب من 70 مليار دولار – أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي – خلال الفترة 2023-2025.

وتتوقع ميزانية إسرائيل لعام 2024، والتي تنتظر الموافقة النهائية في البرلمان في وقت لاحق من هذا الشهر، عجزا ماليا بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة تزيد عن نقطتين مئويتين عن عام 2023.

وقد يكون العجز أعلى إذا طال أمد القتال العنيف في غزة، أو إذا تصاعدت المناوشات شبه اليومية بين إسرائيل ومسلحي حزب الله في لبنان. ويحظى كل من حزب الله وحماس بدعم إيراني، وتعتبرهما الولايات المتحدة منظمتين إرهابيتين.

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إذا استمرت الحرب في غزة بشدتها الحالية لعدة أشهر أخرى، فإن قدرة إسرائيل على الحصول على التمويل من المستثمرين المؤسسيين في الداخل "يمكن بالتأكيد أن تتعرض للضغوط"، وفقاً لما ذكره "مزمل أفضل". وقال "ستحتاج إسرائيل بعد ذلك إلى اللجوء إلى مصادر التمويل الأجنبية، وهو ما يعني عوائد أعلى".

وارتفع العائد على سندات الشيكل الحكومية لأجل 10 سنوات ما يقرب من نصف نقطة مئوية منذ أواخر ديسمبر، على الرغم من أنها لا تزال أقل من الذروة التي بلغتها بالقرب من 5% بعد اندلاع الحرب.

ويتم تداول السندات العامة بالشيكل الإسرائيلي بمتوسط عائد يبلغ حوالي 5.6%، وفقاً لمؤشرات بلومبرغ. وقال مسؤولو وزارة المالية لبلومبرغ إن عملية البيع في البرازيل، والتي جمعت ما يعادل ما يقرب من 500 مليون دولار من الديون المستحقة في عام 2027، ستدفع للمستثمرين عائداً معادلاً بالدولار يبلغ حوالي 5.3%. وقالوا إن ذلك أرخص من تكلفة السندات الدولارية النقية لنفس الاستحقاق.