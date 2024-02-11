خبير للعربية: أسعار النفط ستتجاوز 80 دولارا للبرميل في النصف الثاني من العام

قال خبير النفط محمد الشطي، إن السبب الرئيسي لدعم أسعار النفط حاليا ومنذ فترة هو الظروف الجيوسياسية في المنطقة والمخاوف من تأثر الإمدادات وإن كان التأثير واضحا في أن سفن شحن بدأ ينتقل من البحر الأحمر إلى وجهة أخرى عن طريق رأس الرجاء الصالح.

وأضافي في مقابلة مع "العربية Business"،"بلا شك يوجد تأثر في إمدادات روسيا للأسواق الواعدة بالنسبة للصين أو الهند بسبب ارتفاع الأسعار وتكاليف الشحن ومن ثم تأثرت الشحنات الروسية لهذه الدول من هذه الناحية.

وأشار إلى أن الحديث عن وصول الإنتاج الأميركي إلى الذروة يعزز التوقع بعدم وجود زيادة في الإنتاج خلال 2024، وإجمالا يوجد تقييد في حركة الإمدادات مقابل الطلب على النفط الخام وهذا لا يعني أن السوق لم تتأثر بقرار الفيدرالي الأميركي، فأي تخفيض في أسعار الفائدة بلا شك سيرفع الطلب على النفط ويعطي دفعة للأسعار.

وتوقع أن تبقي السوق والأسعار في تذبذب لكن توجد قوة تدعم الأسعار ومنها هوامش أرباح المصافي حيث بدأت تتعافي بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين وحتى الآن، بسبب دعمها من قبل أسعار الديزل في أوروبا وأميركا.

وأوضح أن الأسعار ستظل في تذبذب لأنها تتابع حركة المخزون والنقل والعوامل الجيوسياسية ولكن توجد عوامل أخرى تعزز هذا الوضع وسيظل التذبذب قائما لحين ظهور مؤشر واضح لاتجاه أسواق النفط حتى يقل التذبذب وتبدأ الأسعار اتخاذ مسار الارتفاع.

وأضاف أن جميع المراقبين يرون وجود فائضا في النصف الأول من العام الجاري يضغط على الأسعار ولكن في النصف الثاني الأسعار ستشهد تعافيا وارتفاعا فوق 80 دولارا للبرميل.