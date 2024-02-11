اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خاص

خبير للعربية: أسعار النفط ستتجاوز 80 دولارا للبرميل في النصف الثاني من العام

قال إن الظروف الجيوسياسية تدعم الأسعار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

قال خبير النفط محمد الشطي، إن السبب الرئيسي لدعم أسعار النفط حاليا ومنذ فترة هو الظروف الجيوسياسية في المنطقة والمخاوف من تأثر الإمدادات وإن كان التأثير واضحا في أن سفن شحن بدأ ينتقل من البحر الأحمر إلى وجهة أخرى عن طريق رأس الرجاء الصالح.

وأضافي في مقابلة مع "العربية Business"،"بلا شك يوجد تأثر في إمدادات روسيا للأسواق الواعدة بالنسبة للصين أو الهند بسبب ارتفاع الأسعار وتكاليف الشحن ومن ثم تأثرت الشحنات الروسية لهذه الدول من هذه الناحية.

وأشار إلى أن الحديث عن وصول الإنتاج الأميركي إلى الذروة يعزز التوقع بعدم وجود زيادة في الإنتاج خلال 2024، وإجمالا يوجد تقييد في حركة الإمدادات مقابل الطلب على النفط الخام وهذا لا يعني أن السوق لم تتأثر بقرار الفيدرالي الأميركي، فأي تخفيض في أسعار الفائدة بلا شك سيرفع الطلب على النفط ويعطي دفعة للأسعار.

منظمة دولية: 60% من السفن المارة بقناة السويس تحولت لجنوب أفريقيا اقتصاد البحر الأحمر منظمة دولية: 60% من السفن المارة بقناة السويس تحولت لجنوب أفريقيا

وتوقع أن تبقي السوق والأسعار في تذبذب لكن توجد قوة تدعم الأسعار ومنها هوامش أرباح المصافي حيث بدأت تتعافي بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين وحتى الآن، بسبب دعمها من قبل أسعار الديزل في أوروبا وأميركا.

وأوضح أن الأسعار ستظل في تذبذب لأنها تتابع حركة المخزون والنقل والعوامل الجيوسياسية ولكن توجد عوامل أخرى تعزز هذا الوضع وسيظل التذبذب قائما لحين ظهور مؤشر واضح لاتجاه أسواق النفط حتى يقل التذبذب وتبدأ الأسعار اتخاذ مسار الارتفاع.

وأضاف أن جميع المراقبين يرون وجود فائضا في النصف الأول من العام الجاري يضغط على الأسعار ولكن في النصف الثاني الأسعار ستشهد تعافيا وارتفاعا فوق 80 دولارا للبرميل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
المعارضة الروسية تنتقد شعار لجنة الانتخابات.. والطريق ممهد أمام بوتين لولاية جديدة المعارضة الروسية تنتقد شعار لجنة الانتخابات.. والطريق ممهد أمام بوتين لولاية جديدة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط