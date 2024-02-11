مديرة صندوق النقد: اقتصاد السعودية أكثر ديناميكية.. والتغير "مذهل"

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن التغير في السعودية فيما يخص التنوع الاقتصادي "مذهل"، مؤكدة أن جاذبية السياحة إلى المملكة يأتي من البنية التحتية الرقمية، ومن ديناميكية الاقتصاد بشكل عام.

وأضافت غورغيفا في مقابلة مع "العربية Business"، على هامش المنتدى المالي العربي، المنعقد في دبي، "التغير في السعودية مذهل، اقتصاد المملكة تحوّل من الاعتماد بشكل كبير على قطاعي النفط والغاز، إلى كونه أكثر ديناميكية في القطاعات غير النفطية، أنا أثني على الطريقة التي تتبعها المملكة لتحقيق رؤية 2030، بخصوص التنويع الاقتصادي، شهدنا انتعاش السياحة".

"لقد ذهبت بالفعل إلى "العلا" بنفسي وقد انبهرت بجمال ونوعية السياحة التي تقدمها من خلال تعزيز التكنولوجيا العالية. جاذبية السياحة إلى المملكة يأتي من البنية التحتية الرقمية، من ديناميكية الاقتصاد بشكل عام. وأخيرًا وليس آخرًا، دور المرأة".

وقالت إن مشاركة المرأة في سوق العمل ودورها أصبح الآن جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد، وبالطبع، فإن ذلك يعطي دفعة إضافية للاقتصاد السعودي.