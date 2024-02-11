رفع بنكا "الأهلي المصري" و"مصر" أكبر بنكين في مصر أسعار الفائدة على القروض الشخصية غير المضمونة بنحو 2% بدءاً من تعاملات الأسبوع الماضي، وفقا لمصادر بالبنكين.

ويأتي هذا القرار بعد رفع البنك المركزي المصري مطلع فبراير الحالي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنحو 2%.

وقالت مصادر بالبنكين إن رفع الفائدة على القروض الشخصية تم بعد دراسة لجنة الأصول والخصوم " الأليكو" لمعدلات تسعير الفائدة، في ظل ارتفاع التكلفة.

ويعد القرض الشخصي من أكثر المنتجات التمويلية طلبا من جانب الأفراد، وذلك لتعدد برامجه التمويلية، وإمكانية استخدامه في غرض من دون أي اشتراطات، وتتراوح قيمة القرض الشخصي في البنوك حاليا بين 1.5 و3 ملايين جنيه.

وأوضحت المصادر أنه تم إجراء زيادات على فائدة معظم منتجات الادخار الأخرى كحسابات التوفير والودائع وشهادات الاستثمار، وبالطبيعي تكون هناك زيادة في تكلفة الاقتراض.

وتتفاوت أسعار الفائدة على القروض الشخصية بالبنكين، وفقا للعميل والوظيفة ومدة التمويل، والضمانات التي يقدمها العميل للبنك، لتتراوح بين 24 و27% على بعض التمويلات.

ورفع البنك الأهلي المصري سعر الفائدة 1.5% على الودائع لأجل، و2% على الحسابات الجارية والشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير المرتبطة بسعر الفائدة لدى البنك المركزي.

كما رفع بنك مصر سعر الفائدة على الحسابات الجارية والشهادات والقروض المرتبطة بسعر " الكوريدور " لدى البنك المركزي بهدف تحقيق التوازن بين تكلفة الفائدة على الودائع والإقراض وفقا لمسؤول بالبنك.

"المركزي" المصري يطلب من البنوك حصر طلبات تدبير العملة الأجنبية

وكان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 2% في أول اجتماع له خلال 2024 يوم الخميس قبل الماضي ليصل مستوى الفائدة لديه عند مستوى 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض وهو مستوى قياسي.

وأشارت مصادر بعدد من البنوك الخاصة إلى أن هناك اجتماعات مكثفة للجان الأليكو بالبنوك لدراسة هيكل تسعير الفائدة على مختلف منتجات الادخار والإقراض، بعد ارتفاع الفائدة الأساسية على الجنيه.

وتوقعت المصادر ارتفاع الفائدة على مختلف القروض البنكية سواء للأفراد أو الشركات للحفاظ على مستويات تكلفة الأموال.