قال رجل الأعمال سلامة بن سعيدان، رئيس مجلس إدارة شركة "مشاريع" - كبرى شركات التطوير العقاري في السعودية - إن الشركة تعتزم إجراء طروحات بنحو 12 مليار ريال، وإدراج 3 شركات في سوق المال السعودية، وتأسيس 7 صناديق عقارية، إضافة إلى العمل على تطوير مبانٍ ذكية، لتواصل الشركة ريادتها كأكبر مطور عقاري في القطاع الخاص.

وأوضح سلامة بن سعيدان أن التوجهات الاستراتيجية للشركة ترتكز على رؤية عميقة لتطورات القطاع العقاري، وامتدادًا للنجاحات الأخيرة التي حققتها الشركة في مشاريعها، واعتمادها على الابتكار في بناء منتجات عقارية متنوعة، بما ينسجم مع الحراك الذي تعيشه السعودية، إذ توفر الشركة عبر مشاريعها أسلوب حياة غني، يلبي احتياجات العملاء من شركات القطاع الخاص والأفراد.

وتعكف "شركة مشاريع"، على تصميم وبناء مليون متر مربع مكتبي، و500 ألف متر مربع سكني، في إطار استراتيجيتها في التطوير العقاري للأعوام الخمسة المقبلة، مستهدفة تعزيز مكانتها القيادية في قطاع التطوير العقاري، ورفع معدلات نمو أعمالها.

وتستهدف أكبر مطور عقاري في القطاع الخاص، بناء 200 ألف متر مربع تجاري، فضلاً عن 5 فنادق من فئة 5 نجوم، إلى جانب مناطق سكنية وأخرى سياحية في مشروعاتها كافة، لتسهم الشركة في مشاريع الدولة التنموية التي تتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وأشار رجل الأعمال سلامة بن سعيدان إلى أن التوجهات الاستراتيجية للشركة ترتكز على محاور عدة، منها، إرساء معايير الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية، وتنويع الاستثمارات وزيادة العوائد على الأصول، وتحقيق الكفاءة في الأنشطة التشغيلية وإدارة المشاريع العقارية.

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ووفقًا للتوجهات الاستراتيجية لشركة "مشاريع"، فإن الشركة ستعمل على مسارين، هما الاستفادة من قدراتها الحالية، والاستثمار في أصول جديدة ذات فرص استثمارية كبيرة، فيما تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتطوير أعمال البنية التحتية للمشاريع، وتعظيم العوائد على قيمة الأصول الحالية، والنمو المستدام من خلال تنويع الاستثمارات.

يُذكر أن شركة مشاريع إحدى أكبر شركات الاستثمار العقاري في السعودية، نظرًا لما تمتلكه من رؤية عقارية استثنائية، تجعل من التطوير العقاري مساهمًا كبيرًا في الاقتصاد الوطني ومعززًا للاستثمار، وما تعكسه منتجاتها من مفاهيم عصرية للتطوير العقاري، تلهم العالم برؤية سعودية قادرة على صناعة الفرق في القطاع العقاري على مستوى العالم، في حين تتميز منتجات الشركة بحلول تلبي رغبات المستثمرين والأفراد في العمل والسكن، ضمن بيئة متكاملة الخدمات، تبتكر منتجات عقارية توفر أسلوب حياة جديدًا.