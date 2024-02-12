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من مدينة رفح جنوب غزة (أرشيفية من رويترز)
صور دمار مدينة رفح جنوب غزة (رويترز)
الشرق الأوسط

قضاة هولنديون يأمرون الحكومة بوقف تصدير أجزاء طائرات F-35 إلى إسرائيل

مع وجود خطر واضح لانتهاكات القانون الدولي

دبي - العربية.نت
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أمر قضاة في هولندا يوم الاثنين، الحكومة الهولندية بوقف تصدير أجزاء طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل، مشيرين إلى وجود خطر واضح لانتهاكات القانون الدولي.

ورفعت 3 منظمات لحقوق الإنسان دعوى مدنية ضد هولندا في ديسمبر/كانون الأول، بحجة أن السلطات بحاجة إلى إعادة تقييم رخصة التصدير في ضوء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وزعموا أن تسليم أجزاء الطائرة يجعل هولندا متواطئة في جرائم حرب محتملة ترتكبها إسرائيل في حربها مع حماس، وفقاً لما ذكرته "أسوشيتد برس"، واطلعت عليه "العربية Business".

وانحازت محكمة في البلاد إلى قرار الحكومة في يناير/كانون الثاني، مما سمح للحكومة بمواصلة إرسال الأجزاء المملوكة للولايات المتحدة والمخزنة في مستودع في بلدة فونسدريخت إلى إسرائيل.

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وألغى قضاة محكمة الاستئناف في لاهاي، يوم الاثنين، هذا الحكم وأمروا الحكومة بوقف الصادرات في غضون 7 أيام. ويمكن استئناف القرار.

وقال القاضي باس بويل أثناء قراءة الحكم: "لا يمكن إنكار أن هناك خطرًا واضحًا من استخدام أجزاء طائرات F-35 المصدرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

فيما رد محامو الحكومة أن حظر نقل أجزاء طائرات F-35 من هولندا سيكون بلا معنى فعليًا لأن الولايات المتحدة يمكن أن تقوم بتسليمها من مكان آخر.

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