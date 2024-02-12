اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خاص

وزير الاقتصاد الرقمي للعربية: رقمنة 50% من الخدمات الحكومية في الأردن

الوزير أكد أن الأردن يستهدف زيادة مساهمة القطاع الرقمي للناتج المحلي الإجمالي إلى 15%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

قال أحمد الهناندة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن، إن الأردن وضع استراتيجية خاصة بالتحول الرقمي حتى عام 2025.

وأضاف الهناندة في مقابلة مع "العربية Business" على قمة الحكومات العالمية المقامة في دبي: "استطاع الأردن السير بخطى ثابتة باتجاه تحقيق الخطة التنفيذية المتعلقة بالاستراتيجية، وكانت بالمرونة لن تستجيب لكل المتغيرات الراهنة.

وكشف الوزير عن رقمنة أكثر من 50% من الخدمات الحكومية التي تشكل بحركاتها أكثر من 90% من مجموعة حركات الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تفعيل مليون هوية رقمية.

إرجاء زيادة قدرات الربط الكهربائي بين مصر والأردن قصص اقتصادية إرجاء زيادة قدرات الربط الكهربائي بين مصر والأردن

وأشار إلى افتتاح 4 مراكز للخدمة الشاملة، متوقعا ارتفاعها إلى 10 مراكز هذا العام، وتقوم فكرتها على تقديم كل الخدمات الحكومية في مكان واحد.

وقال الهناندة، إن الأردن يستهدف زيادة مساهمة القطاع الرقمي للناتج المحلي الإجمالي إلى 15% من 9.5% حاليا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
اتهامات أوكرانية لروسيا باستخدام "ستارلينك" في الحرب اتهامات أوكرانية لروسيا باستخدام "ستارلينك" في الحرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط