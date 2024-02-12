وزير الاقتصاد الرقمي للعربية: رقمنة 50% من الخدمات الحكومية في الأردن

قال أحمد الهناندة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن، إن الأردن وضع استراتيجية خاصة بالتحول الرقمي حتى عام 2025.

وأضاف الهناندة في مقابلة مع "العربية Business" على قمة الحكومات العالمية المقامة في دبي: "استطاع الأردن السير بخطى ثابتة باتجاه تحقيق الخطة التنفيذية المتعلقة بالاستراتيجية، وكانت بالمرونة لن تستجيب لكل المتغيرات الراهنة.

وكشف الوزير عن رقمنة أكثر من 50% من الخدمات الحكومية التي تشكل بحركاتها أكثر من 90% من مجموعة حركات الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تفعيل مليون هوية رقمية.

وأشار إلى افتتاح 4 مراكز للخدمة الشاملة، متوقعا ارتفاعها إلى 10 مراكز هذا العام، وتقوم فكرتها على تقديم كل الخدمات الحكومية في مكان واحد.

وقال الهناندة، إن الأردن يستهدف زيادة مساهمة القطاع الرقمي للناتج المحلي الإجمالي إلى 15% من 9.5% حاليا.