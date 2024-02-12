وزير الاقتصاد الرقمي للعربية: رقمنة 50% من الخدمات الحكومية في الأردن
الوزير أكد أن الأردن يستهدف زيادة مساهمة القطاع الرقمي للناتج المحلي الإجمالي إلى 15%
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
قال أحمد الهناندة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن، إن الأردن وضع استراتيجية خاصة بالتحول الرقمي حتى عام 2025.
وأضاف الهناندة في مقابلة مع "العربية Business" على قمة الحكومات العالمية المقامة في دبي: "استطاع الأردن السير بخطى ثابتة باتجاه تحقيق الخطة التنفيذية المتعلقة بالاستراتيجية، وكانت بالمرونة لن تستجيب لكل المتغيرات الراهنة.
وكشف الوزير عن رقمنة أكثر من 50% من الخدمات الحكومية التي تشكل بحركاتها أكثر من 90% من مجموعة حركات الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تفعيل مليون هوية رقمية.
وأشار إلى افتتاح 4 مراكز للخدمة الشاملة، متوقعا ارتفاعها إلى 10 مراكز هذا العام، وتقوم فكرتها على تقديم كل الخدمات الحكومية في مكان واحد.
وقال الهناندة، إن الأردن يستهدف زيادة مساهمة القطاع الرقمي للناتج المحلي الإجمالي إلى 15% من 9.5% حاليا.
-
نمو أرباح بنك الرياض 15% إلى 8 مليارات ريال في 2023ارتفع إجمالي ربح العمليات 17% إلى 16 مليار ريال شركات
-
"صندوق النقد" للعربية: 1.9% نمواً متوقعاً لاقتصاد تونس في 2024كريستالينا غورغيفا: 9.8% معدل التضخم المتوقع هذا العام قصص اقتصادية
-
الإمارات تدشن صندوقاً لتمويل جهود تطوير التكنولوجيا للدول الناميةمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة الإماراتي سيشرف على الصندوق اقتصاد