أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك مطلع هذا الأسبوع، بشأن استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج، وخاصة للعملاء الذين لم يتقدموا بما يثبت استخدام بطاقاتهم الائتمانية أثناء التواجد بالخارج خلال فترة حدها الأقصى 90 يوما من تاريخ فتح حدود الاستخدام.

وأكد المركزي في خطاب تم توجيهه للبنوك يوم الأحد على الالتزام بإيقاف البطاقة الائتمانية وإدراج العملاء على المنصة المعدة من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في هذا الشأن، وكذلك نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي.

وتلتزم البنوك بإيقاف استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج للعملاء المدرجين بالتقرير اليومي المعد من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وفقا للمنصة، بحسب تعليمات المركزي.

وأكد البنك المركزي على عدم إصدار بطاقات ائتمانية جديدة لهم أو فتح حدود البطاقات القائمة للاستخدام بالخارج للعملاء المدرجين بالمنصة المشار إليها.

وشدد البنك المركزي على ضرورة إرسال رسائل نصية للعملاء في حالة عدم التقدم بالمستندات اللازمة خلال الفترة المذكورة وقبل إيقاف البطاقات.

وأوضح البنك المركزي أن هذه الضوابط تأتي في إطار التعليمات المصدرة في 29 أكتوبر الماضي والتي توضح قواعد استخدام البطاقات الائتمانية لأغراض السفر بالخارج.

وقال مسؤول مصرفي إن تعليمات المركزي الجديدة نتيجة لرصد البنوك متخلفات كبيرة من العملاء في إثبات تواجدهم خارج البلاد أثناء استخدام البطاقات الائتمانية.

وأكد على أن هذه التعليمات التي وصفها بـ "الصارمة" قادرة على ردع أي تلاعبات، أو عدم اهتمام من جانب بعض العملاء بتأكيد استخدام البطاقات وفقا للتعليمات المحددة.

ووجه البنك المركزي المصري في أكتوبر الماضي البنوك العاملة في مصر بوقف استخدام "بطاقات الخصم المباشر" للعملاء في الخارج، على أن يقتصر استخدامها داخل مصر فقط، ولحقه بقرار بوقف البطاقات الائتمانية أيضا.

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ولكن قرر المركزي المصري في نفس الشهر فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل من دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر.

وخفف البنك المركزي أيضا القيود السابق فرضها على استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وألغى شرط تقديم العملاء لإثبات السفر قبل مغادرتهم.

وأكد المركزي على ضرورة تقديم العملاء لإثبات أن البطاقة استخدمت أثناء سفرهم للخارج، وذلك خلال 90 يوما من العودة إلى مصر.