"إنفستكورب" للعربية: إعلان صفقات بقطاع البنية التحتية في آسيا وأميركا خلال أشهر

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة إنفستكورب كابيتال في الربع الثاني والمنتهي بنهاية ديسمبر بنسبة 34% إلى 21 مليون دولار.

وقال حازم بن قاسم الرئيس التنفيذي المشارك في إنفستكورب كابيتال إن الشركة في النصف الأول من العام حققت دخلا صافيا بقيمة 43 مليون دولار، وهو ما يساوي القيمة في الفترة المماثلة من العام الماضي ومن ثم فالنتائج إيجابية.

وأضاف في مقابلة مع ""العربية Business"، أن دائرة مجلس الإدارة أعلن عن توزيع أرباح رقمية بقيمة 10 فلوس للسهم الواحد وهو ما يمثل عائدا سنويا بنسبة 9.6% من أساس السعر التداول الحالي، ويعد هذا واحدا من أعلى الأرباح الموجودة اليوم ليس في سوق أبوظبي المالي بل في الأسواق المالية في الخليج كلها".

أشار إلى أن إنفستكورب كابيتال تتيح للمستثمرين في القطاع العام إمكانية الوصول إلى الأسواق الخاصة من خلال إدارة استثماراتها في جزءين لدى إنفستكورب كابيتال، الأول جزء توظيف رأس المال، والثاني في جزء التمويل رأس المال.

في قسم توظيف رأس المال استثمرت الشركة أكثر من 100 مليون دولار عبر فئات أصول الشركات في النصف الأول من عامها المالي وفي قطاع تمويل رأس المال شهد نموا كبيرا من إقبال مستثمري إنفستكورب على المحافظ التي توفرها لهم الشركة، وهذا زاد من نمو قطاع تمويل رأس المال بنسبة 74% بالمقارنة مع نفس الفترة في السنوات الماضية وفق بن قاسم.

وأكد تعزيز استثمارات الشركة في تمويل رأس المال خلال الفترة المقبلة مع تحسن ثقة المستثمر في الأسواق المالية نتيجة تراجع الضغوط التضخمية وتوقعات انخفاض في أسعار الفائدة خاصة في قطاعات إدارة الديون وقطاع العقار والشركات الخاصة بالإضافة إلى قطاع جديد بدأت إنفستكورب بالاستثمار فيه وهو قطاع البنية التحتية، وفي الأشهر القادمة سوف تعلن الشركة عن الكثير من الصفقات في الاستثمار في البنية التحتية عالميا، وبالخصوص في آسيا وفي الولايات المتحدة.

وحول تأثير الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط على الاستثمارات قال بن قاسم إن الشرق الأوسط بصفة عامة دائما فيها توترات جيوسياسية ولكن بصفة خاصة دول الخليج نفذت جهودا ضخمة في العشرين عاما الماضية في تحويل اقتصادها والتركيز على النمو والانفتاح الاقتصادي على بقية الدول بصفة عامة عالميا، وأصبحت اليوم مدن مثل الرياض ودبي وأبوظبي والبحرين مدنا عالمية لكل الشركات والسياح للزيارة.