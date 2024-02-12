"إيليت" للعربية: تصريحات مديرة صندوق النقد تعطي أريحية للسوق المصرية

أكد عضو مجلس إدارة شركة "إيليت" للاستشارات المالية، محمد كمال، أن الأسهم في البورصة المصرية كان يتم تسعيرها لمدى فترة زمنية طويلة، طبقاً لأسعار الدولار في سوق الصرف الموازي، وبالتي أي تصحيحات أو التقاط أنفاس، أو جني أرباح تعتبر أموراً طبيعية.

وأضاف كمال في مقابلة مع "العربية Business"، أن تأثيرات حديث مديرة صندوق النقد الدولي عن الاتفاق مع السلطات في مصر، إضافة إلى تأكيد زيادة القرض المقدم، ستعطي أريحية للسوق، خاصة مع توفر السيولة النقدية.

وتابع: الأحداث الجيوسياسية لها تأثير مهم جداً على أداء السوق، وما يحصل من التذبذبات في الجلسة الواحدة يعكس تأثر السوق بما يجري في المنطقة.

كانت مؤشرات في بداية تعاملات اليوم الاثنين، أظهرت تبايناً في الأداء. ويأتي هذا التذبذب بعد أن قلصت البورصة المصرية من خسائرها الأسبوعية بعد جلسة خضراء في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وجاءت تلك الخسائر بضغوط بعدما تردد بشأن التعويم المرتقب للجنيه المصري مقابل الدولار وما تسبب فيه من حالة ارتباك كبيرة.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 0.54% لتخسر الأسهم المدرجة نحو 11 مليار جنيه بعدما انخفض رأس المال السوقي من مستوى 2011 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 2000 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي.

كانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، قالت في وقت سابق اليوم، إن تعدد أسعار الصرف في مصر كارثي ولا بد أن يحددها السوق.

وأضافت غورغيفا في مقابلة مع "العربية Business"، على هامش المنتدى المالي العربي، المنعقد في دبي، اليوم الأحد، أنه على مصر التحرك باتجاه يجعل السوق تحدد سعر الصرف.