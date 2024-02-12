"بيكر هيوز" للعربية: مستمرون بالاستثمار لدعم توطين الصناعات في السعودية

أكد لورينزو سيمونيلي الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز الأميركية، أن الشركة مستمرة في دعم توطين الصناعات في السعودية، وأن المنشأة الجديدة التي تم افتتاحها مع "دسر" ستخدم صناعات عدة في المملكة.

وأوضح سيمونيلي في مقابلة مع "العربية Business"، أن الشركة بدأت أعمالها منذ أعوام ولديها الآن أكثر من 14 منشأة، مضيفا: "نحتفل اليوم بافتتاح منشأة بترولايت السعودية للكيماويات بشراكة مع دسر ونتطلع باستمرار لدعم توطين الصناعات السعودية وزيادة الاستثمارات في المستقبل".

وتابع سيمونيلي: "ندعم الشراكة والاستثمارات المشتركة حتى نستطيع منظومة بيئية للمملكة بالإضافة إلى منطقة الخليج والعالم".

وأشار إلى أن الشراكة بين "بيكر هيوز" و"دسر" التي تسهل إنتاج الكيماويات للاستخدامات الخاصة ابتداء من اليوم لخدمة صناعات عدة.

افتتحت الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر"، وشركة بيكر هيوز لتكنولوجيا الطاقة، مصنعًا لتصنيع المواد الكيمياوية بالجبيل، يركز على توفير احتياجات حقول البترول من المواد الكيمياوية الصناعية.

وتستهدف منشأة بيترولايت السعودية للكيماويات، زيادة أهداف قاعدة التوريد في المملكة، من المواد الخام مثل المذيبات والجليكولات، بالإضافة إلى تسريع تطوير مهارات وقدرات الكوادر البشرية السعودية في التصنيع مما يسهم في رفع نسبة التوطين، كما سيسهم التسليم السريع للحلول الكيميائية في أن تصبح المنشأة أقرب للعملاء والموردين، مما يؤدي إلى تحقيق الكفاءة في جميع الأعمال.

وتمتد منشأة بيترولايت السعودية للكيماويات، على مساحة 90 ألف متر مربع، تقريبًا، ويضم مختبرًا لمراقبة الجودة في الموقع، ومواد تغذية لخط أنابيب أكسيد الإيثيلين وأكسيد البروبيلين، و14 خزانًا للتخزين كما تصنع المنشأة مواد الكيماويات النفطية والصناعية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "دسر" الدكتور رائد الريي: "المشروع الجديد سيوفر فرصا وظيفية مميزة لأبناء وبنات الوطن حيث نستهدف نسبة توطين تصل إلى أكثر من 70%".