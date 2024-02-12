"التنمية الغذائية" للعربية: 300% نمو إيرادات المطاعم التابعة للشركة في 2023

قال العضو المنتدب لشركة التنمية الغذائية أحمد عسيلان، إن الشركة حققت ارتفاعا في صافي الأرباح يفوق توقعات المحللين للربع الرابع من العام 2023.

وأضاف عسيلان، في مقابلة مع "العربية Business"، أن أرباح الربع المقارن تتضمن أرباحا مسجلة لمرة واحدة نتيجة صفقة "تنمية" مع شركة تايسون.

وأشار إلى أن النتائج بدون المكاسب من صفقة "تايسون" تظهر نموا يفوق 20% مقارنة بالربع المماثل من 2022.

وتراجعت أرباح شركة التنمية الغذائية عن تراجع أرباحها في الربع الأخير من 2023 بـ 78% إلى 26 مليون ريال إلى جانب تراجع الأرباح السنوية بنحو 60% إلى 76 مليون ريال.

وأوضح عسيلان أن إيرادات عام 2023 تخطت ملياري ريال، وهذه أكبر نتائج حققتها الشركة في تاريخها، مما يعكس نجاح خطة "تنمية" الاستراتيجية للتطوير والتوسع في أعمالها.

وكشف عسيلان عن نمو بنسبة 300% في إيرادات مطاعم "تنمية" إلى 88 مليون ريال في عام 2023، مقابل 26 مليون في العام السابق، مضيفا أن شركة التنمية الزراعية كانت تقود النمو الأكبر بعد أن حققت مبيعات تفوق 1.7 مليار ريال، ثم مبيعات شركة "تلال الصحراء" والتي حققت 238 مليون ريال.

وتابع عسيلان: "حسب الخطة المعلنة من الشركة عن استراتيجيتها للنمو فإنها تطمح أن تضاعف حجمها بحلول عام 2030، مستهدفين أن نكون أكبر شركة لإنتاج البروتين الصحي الحلال في 2030 ليمكننا من دخول أسواق الحلال العالمية".

وقال عسيلان إن الحصة السوقية للشركة في السوق السعودية على مستوى التجزئة تفوق 22%، ثاني أكبر حصة للشركات المنتجة في السوق، وتتنوع حصص الشركة على حسب قنوات البيع المتعددة في السوق.