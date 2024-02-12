قالت مديرة صندوق النقد الدولي،كريستالينا غورغيفا، إن تونس استفادت من ارتفاع عائدات السياحة بعد فترة كوفيد-19، متوقعة نمو اقتصاد البلاد بـ 1.9% في 2024، أي أقل من المتوسط في المنطقة، إثر المشاكل الجدّية التي تعاني منها تونس بما في ذلك التضخم.

وأضافت غورغيفا في مقابلة مع "العربية Business" أن دور صندوق النقد الدولي هو تعزيز للدول، ويختارون الحصول على البرنامج على أساس كيفية تقييمهم لظروفهم، وتونس استفادت من ارتفاع عائدات السياحة، لقد قامت بعمل جيد في الاستفادة من الطلب على السفر الذي ارتفع بعد فترة كوفيد-19.

"ولكن تونس تواجه أيضا بعض المشاكل الجدية، التضخم مرتفع للغاية، نتوقع هذا العام أن يبلغ 9.8%، والنمو أبطأ من المتوسط في المنطقة، نتوقع أن يبلغ النمو في تونس 1.9% في 2024، لذلك يجب على تونس التفكير في ما إذا كان من المفيد الاعتماد على ما وجد الصندوق من أجله، وهو تقوية البلدان"، وفق غورغيفا.

وأشارت إلى أنها عقدت اجتماعا جيدا للغاية مع رئيس الوزراء التونسي، وجرت مناقشة انفتاح تونس للاعتماد على نصيحة الصندوق، وفي الواقع قال الرئيس التونسي إن كل الأحاديث بأن تونس أغلقت الباب أمام صندوق النقد الدولي، وأريد أن أقول بكل وضوح إن الباب مفتوح على مصراعيه، ولذلك سنستمر بالتواصل مع تونس ودعمها، وإذا قررت تونس أنه سيكون من المفيد الذهاب أبعد من النصائح المتعلقة بالسياسات، بالنسبة لنا بالطبع، سنكون سعداء بدعم تونس".