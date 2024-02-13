إضافة 4 شركات سعودية إلى مؤشرات "MSCI"

أضافت "MSCI" أربع شركات سعودية إلى مؤشراتها خلال المراجعة الأخيرة، والتي تم الكشف عنها مساء أمس الاثنين، حيث انضم سهم شركة أديس القابضة إلى المؤشر القياسي العالمي، فيما تم شطب أسهم شركتي "بترورابغ"، و"التصنيع" من المؤشر، لينضما لمؤشر "Small Cap" للشركات ذات رأس المال الصغير.

بينما أضافت "MSCI"، ثلاث أسهم أخرى إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، وهي لومي والإعادة السعودية وأنابيب السعودية، فيما قامت باستبعاد كابلات الرياض والأسماك، وفقاً للمراجعة التي اطلعت عليها "العربية Business".

وخلال المراجعة الأخيرة لمؤشر "إم إس سي آي للشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية"، تم إضافة سهم "أكوا باور" السعودية، بالإضافة إلى 28 شركة أخرى، فيما تم شطب 31 شركة من المؤشر العالمي للشركات الإسلامية.

ويضم المؤشر القياسي العالمي 40 شركة سعودية، بينما يضم مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير 79 شركة.

وقالت "MSCI"، إن تنفيذ التعديلات وفقاً للمراجعة الأخيرة، سيتم بإغلاق الأسواق في 29 فبراير الجاري.