أكد المدير المالي لشركة "أدنوك" للحفر، يوسف سالم، أن الشركة، حققت نمواً في صافي الربح بالربع الأخير من العام الماضي بنسبة 41%، مبيناً أن هذا نتيجة للنمو في جميع قطاعات الشركة، خاصة على مستوى الحفر، فعدد الحفارات في الشركة وصلت إلى 129 حفارة، وهذ يجعل الشركة تمتلك أحد أكبر أساطيل الحفر البري والبحري في العالم.

وأضاف سالم في مقابلة مع "العربية Business" اليوم الثلاثاء، أنه يضاف إلى عوامل النمو تلك، ما تقدمه الشركة من الخدمات النفطية والخدمات المضافة المقدمة للعملاء، مؤكداً سعي الشركة إلى توسيع أسطولها إلى 143 حفارة بنهاية العام الحالي، للوصل بالشركة إلى إنتاج 5 ملايين برميل يومياً.

وتابع: هناك توسع في العمل الخارجي، ولدينا 48 حفارة تقدم خدمات دولية في مجال النفط، وتوسعنا خارج الإمارات في الأردن هذا العام، كما بدأنا تقديم خدمات الحفر غير التقليدي.

وأكد سالم أن الشركة لديها منصة للاستثمار في قطاع الخدمات النفطية مع "Alpha Dhabi"، مشيراً إلى أن المنصة تعتبر رائدة، وهي بحجم استثمارات يصل إلى 1.5 مليار دولار في الاستثمار في الشركات الرائدة بمجالات تقديم الخدمات النفطية.

كانت، أدنوك للحفر، أعلنت أمس الاثنين، ارتفاع صافي أرباحها 29% في 2023 إلى 3.794 مليار درهم ( مليار دولار).

وقالت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن صافي الربح بالربع الأخير من العام الماضي قفز بنسبة 41% إلى 1.208 مليار درهم من 859 مليون درهم بالربع المماثل من 2022.

أضافت الشركة أن إيراداتها في 2023 ارتفعت 14% إلى 11.2 مليار درهم مقابل 9.817 مليار درهم في العام الذي سبقه.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة 8.22 فلس للسهم الواحد بزيادة 5% عن عام 2022 ليصل إجمالي الأرباح عن 2023 إلى 16.45 فلس، بحسب الإفصاح.