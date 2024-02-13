أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "الجرافات البحرية الوطنية" الإماراتية، ياسر زغلول، أن التطوير المستمر كان وراء تحقيق الشركة لأداء قوي خلال الفترة الماضية، مبينا أن أهم التطورات التي حدثت في الشركة مؤخرا هو إضافة وحدات عملاقة لأسطول الشركة.

"الجرافات البحرية" تطالب بمضاعفة اكتتابها في "أدنوك للإمداد" إلى 220 مليون درهم

وأضاف زغلول في مقابلة مع "العربية Business" أن الشركة توسع حجم أعمالها في مجال المعدات خارج الإمارات كما في السعودية، ما يجعل الشركة قادرة على تنفيذ المشاريع العملاقة.

وتابع: هذه الإمكانيات جعلتنا ننفذ أكبر المشاريع في العالم، وخلال العام الماضي، حصلنا على أكبر مشروع في القطاع على مستوى العالم يفوق 8 مليارات دولار من شركة "أدنوك".

وأشار زغلول إلى أن الشركة لديها مشاريع في السعودية مع جهات مثل أرامكو، ومدن، مضيفاً أن المجموعة بصدد الاستحواذ على مشاريع خارج منطقة الشرق الأوسط في أوروبا وأفريقيا، والهند.

كانت "الجرافات البحرية" أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تحقيق قفزة في صافي أرباحها بلغت 65% ليصل إلى 2.15 مليار درهم في 2023 بفضل تحسن الأداء والكفاءة التشغيلية.

وقالت الشركة العاملة بمجال الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية في بيان اطلعت وكالة أنباء العالم العربي (AWP) على نسخة منه إن إيراداتها ارتفعت 56% إلى 16.7 مليار درهم في العام الماضي مقارنة مع 10.7 مليار درهم في 2022.

أكدت الشركة أن النتائج المالية لعام 2023 تعكس قوة أدائها المالي ودورها الاستراتيجي ومكانتها المحلية والعالمية في تحقيق أرباح قياسية مدفوعة بسياساتها واستراتيجياتها في النمو والتوسع والتركيز على القيمة المستدامة في جميع أعمالها.

ووفقا للبيان، ارتفعت قيمة أصول المجموعة في 2023 لتصل إلى 20.8 مليار درهم مقارنة مع 16 مليار درهم في 2022، كما أظهرت المشاريع نموا كبيرا، إذ ارتفعت قيمتها 76% إلى 54 مليار درهم، ما يشير إلى وجود مجموعة مشاريع قوية للمستقبل.

وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي رئيس مجلس إدارة الشركة "هدفنا خلال الفترة المقبلة تعزيز نمونا في الأسواق المحلية والدولية، والتوسع في امتدادنا الجغرافي والارتقاء بأدائنا المالي بشكل مستمر بما ينعكس على القيمة التي نقدمها للمساهمين والشركاء، واستشراف فرص جديدة للنمو تحقق فوائد استثنائية غير مسبوقة في تاريخ المجموعة".

وخلال الربع الأخير من العام الماضي، وصلت إيرادات الشركة إلى 5.7 مليار درهم، وحققت خلال الفترة ذاتها صافي ربح بقيمة 640 مليون درهم.