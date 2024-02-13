"بلومبرغ": "مصدر" تستكشف شراء حصة في أصول طاقة متجددة تابعة لـ "إيبردرولا"

أفادت وكالة "بلومبرغ"، أن شركة "مصدر" الإماراتية، تستكشف إمكانية الاستحواذ على حصة في أصول الطاقة المتجددة المملوكة لشركة "Iberdrola SA" في الولايات المتحدة، وفقاً لما نقلته عن مصادر، واطلعت عليه "العربية Business".

وقال مصدران إن الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها مهتمة بشراء حصة من أصول الطاقة النظيفة البرية الموجودة في شركة إيبردرولا. وقالوا إن مداولات شركة الطاقة المتجددة الإماراتية لا تزال في مرحلة مبكرة ومن المحتمل ألا يتم التوصل إلى اتفاق.

من جانبها، قالت إيبردرولا في بيان عبر البريد الإلكتروني: "مصدر شريك استراتيجي مهم لشركة إيبردرولا، لكن لم يكن لدينا أي نهج رسمي منهم فيما يتعلق بإمكانية الاستحواذ على أي حصة في مشاريع الطاقة المتجددة لدينا في الولايات المتحدة".

عملت Iberdrola العام الماضي على خطط لبيع حصة أقلية في كامل أعمالها المتجددة البرية في الولايات المتحدة، كجزء من خطة لجمع الأموال من أجل الاستحواذ على شركة المرافق "PNM Resources" وألغت Iberdrola الشهر الماضي شراء PNM.

وفي السنوات الأخيرة، أبرمت شركة Iberdrola صفقات في العديد من البلدان لجلب شركاء ماليين بحصص أقلية إلى أعمال معينة. واشترت "مصدر" في نوفمبر/تشرين الثاني 49% من مزرعة رياح "بلتيك إيجل" التابعة لشركة "إيبردرولا" بقدرة 476 ميغاوات، وفي يناير/كانون الثاني 2023، استحوذ صندوق الثروة النرويجي على 49% من أعمال الطاقة المتجددة الإسبانية التابعة لشركة "إيبردرولا" مقابل حوالي 600 مليون يورو (646 مليون دولار).