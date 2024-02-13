قال الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان –"إمستيل"، سعيد غمران الرميثي، إن عام 2023 كانت سنة صعبة على قطاع الحديد في العالم أجمع بسبب انخفاض الأسعار نتيجة الحالة الاقتصادية في العالم وتراجع اقتصاد الصين.

وأضاف الرميثي، في مقابلة مع "العربية Business"، اليوم الثلاثاء، أنه رغم هذه التحديات حققت الشركة أرباحا ممتازة في 2023، رغم انخفاض نتائج مصنعي الحديد عالمياً.

وأوضح أن الشركة نفذت استراتيجية كبيرة للوصول إلى هذه النتائج، وتمكنت من خفض الدين من 1.1 مليار درهم إلى 60 مليون درهم حاليا، وهو ما وفر نحو 30 مليون درهم في 2023، من تكلفة التمويل ويتوقع تحقيق وفر 60 مليون درهم أخرى في 2024.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان، إلى أن انخفاض الأسعار بالسوق الإماراتية بلغ 7% مقارنة بالأسواق الأخرى، حيث نجحت الشركة في تثبيت الأسعار بشكل عام.

وأعرب عن تفاؤله بالطلب خلال 2024.

واعتبر أن دمج شركتي حديد الإمارات وأركان مثل فرصة استراتيجية للتوسع وزيادة قاعدة العملاء.

وأضاف أنه قبل الدمج في 2021 كانت وحدة مواد البناء تمثل 10% من الإيرادات، فيما وصلت حاليا إلى 20%، واستفادت منها الشركة بشكل كبير، لا سيما مع تطور أرباح مواد البناء من 65 مليون درهم في 2022، إلى 116 مليون درهم في 2023.

وقال الرميثي، إن منتج "حديد الإمارات أركان" منخفض الكربون بأقل من المتوسط العالمي بنسبة 40% كنسبة الكربون في إنتاج الحديد.

وأضاف أن الطلب سيرتفع على الحديد منخفض الكربون في العالم، حيث تصدر الشركة حالياً إلى 70 دولة حول العالم وتوجد زيادة في الطلب، وارتفعت قاعدة العملاء السنة الماضية بعدد 60 عميل في هذه الأسواق.

أعلنت مجموعة حديد الإمارات أركان "أمستيل" اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي أرباح المجموعة 18% إلى 601.9 مليون درهم في عام 2023، مقارنة بصافي أرباح 510.2 مليون درهم في عام 2022.

سجلت المجموعة صافي أرباح 215 مليون درهم خلال الربع الأخير من عام 2023 بزيادة نسبتها 69% على أساس سنوي، في حين ارتفعت الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 23% ليصل إلى 379.7 مليون درهم.