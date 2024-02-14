أسعار الشوكولاتة القياسية تزيد من العبء المالي في عيد الحب

ارتفعت أسعار الكاكاو إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق الأسبوع الماضي، حيث أدى تدهور الأحوال الجوية وتزايد الأمراض إلى تدمير المحاصيل في غانا وساحل العاج، التي تشكل 60% من الإنتاج العالمي.

وقال سيرجي تشيتفرتاكوف، محلل الأبحاث الرئيسي لأسواق الكاكاو والسكر في "S&P Global": "أدى ذلك إلى انخفاض الإنتاج، وخلق نقصًا في إمدادات الكاكاو في السوق". وقال إن هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تشهد نقصا في إمدادات الكاكاو، مضيفا أنها ليست على وشك التحسن في المستقبل القريب.

بحسب تقرير لـ"CNBC" الأميركية، ارتفعت العقود الآجلة للكاكاو بنسبة 40% تقريبًا منذ بداية العام لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال جلسة الخميس الماضي عند 5874 دولارًا للطن المتري.

وتسببت ظاهرة النينيو المناخية في ارتفاع درجات الحرارة في جنوب شرق آسيا والهند وأجزاء من أفريقيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الخفيفة مثل السكر والكاكاو العام الماضي.

ارتفعت أسعار الشوكولاتة بنسبة 11% في العام الماضي، وفقًا لقاعدة بيانات معلومات المستهلك NielsenIQ، باستخدام البيانات التي تم جمعها حتى 27 يناير.

وتأتي هذه الارتفاعات مع احتفال العشاق بعيد الحب - ما يعني أن هذه الارتفاعات تزيد من الضغوط التضخمية على جيوب المستهلك.

أظهر تقرير لوزارة العمل الأميركية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني، وهو ما يزيد عن ارتفاع 0.2% توقعه اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 3.1%، مقابل زيادة 2.9%، كانت في التوقعات.

وسجلت العقود الآجلة للكاكاو في لندن رقما قياسيا عند 4,916 جنيها للطن المتري يوم الجمعة قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 2.1% عند 4,757 جنيها للطن. وتضاعفت الأسعار منذ بداية العام الماضي.

وتوقع استطلاع أجرته "رويترز" للكاكاو في وقت سابق من هذا الشهر عجزا عالميا قدره 375 ألف طن في موسم 2023-2024، أي أكثر من ضعفي ما أشير إليه في الاستطلاع السابق في أغسطس، ويمثل العجز الثالث على التوالي للسوق.

وتتأثر رفوف البيع بالتجزئة بسبب الارتفاع في الأسعار حيث تتوقع "Hershey" أن تشهد مزيدًا من التباطؤ في الطلب على منتجاتها من العملاء بعد انخفاض أحجام مبيعاتها بنسبة 6.6% في الربع الرابع.

وقالت شركة الشوكولاتة، التي انخفضت أسهمها بنحو 30% عن الذروة التي بلغتها في مايو 2023، الأسبوع الماضي إنها تتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الكاكاو إلى الحد من نمو أرباحها هذا العام.