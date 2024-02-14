طرح بنك التنمية الصناعية المصري، اليوم، وعاء ادخار جديدا تحت مسمى "سمارت" بعائد تصاعدي يصل إلى 30%، وهو الأعلى في السوق المصرفية المصرية حتى الآن.

وقال مسؤول بالبنك لـ"العربية Business"، إن مدة استحقاق المنتج الجديد تصل 300 يوما فقط، لذا، فهو وعاء مختلف عن الأوعية الادخارية المتاحة ببقية البنوك.

ويتيح البنك للعملاء سحب المدخرات بالكامل في الوعاء الجديد من دون فرض غرامات مالية على العميل، مقابل الحصول على الفائدة وفقا لمدة الادخار فقط.

ويشترط بنك التنمية الصناعية حدا أدنى من المدخرات تصل إلى 250 ألف جنيه للاكتتاب في المنتج الجديد.

ويشهد القطاع المصرفي المصري ماراثونا لرفع العائد على مختلف المنتجات المصرفية سواء حسابات التوفير أو شهادات الادخار مختلفة الآجال.

وقالت مصادر مصرفية في تصريحات سابقة لـ "العربية Business" إن هناك دراسات مستمرة واجتماعات مكثفة باللجان "الأليكو" بالبنوك لدراسة مستويات التسعير وفقا لتكلفة الأموال ومعدلات السيولة.

وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع رفع البنك المركزي المصري مطلع فبراير الحالي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 2%، ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

وقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2% أيضا، ليصل إلى 21.75%.

في حين طرحا بنك الأهلي المصري ومصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في البلاد يناير الماضي شهادات ادخار بعائد سنوي يبلغ 23.5% يصرف شهريا، ويصل إلى 27% في حال صرفه سنوياً.