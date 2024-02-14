فنانة روسية تورث فلاديمير بوتين لوحات فنية بملياري دولار

توفيت الناقدة الفنية نينا موليفا، عن عمر يناهز 99 عامًا في 11 فبراير، حيث أورثت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجموعة من اللوحات بقيمة 2 مليار دولار.

وكانت نينا موليفا عضو في اتحاد الكتاب واتحاد الفنانين، وهي مؤلفة دراسات عن الرسامين الروس، ودراسات عن تاريخ الفن الروسي والأجنبي، وكتب عن العمارة الروسية القديمة وموسكو القديمة.

بعد وفاة زوجها، ورثت الفنانة موليفا، مجموعة من أعمال الأساتذة القدامى، بما في ذلك حوالي 200 لوحة تبلغ قيمتها الإجمالية ملياري دولار. وفي عام 2013، تبرعت الناقدة الفنية بالمجموعة في وصيتها للرئيس فلاديمير بوتين باعتباره الممثل القانوني لروسيا.

في عام 2023، وفقا لمجلة "فوربس"، ترأس ترتيب أغنى ورثة المليارديرات الروس الابن الوحيد لأكبر مساهم ومؤسس شركة "لوك أويل"، فاجيت ألكبيروف، وهو يوسف. ويقدر ميراثه عند 20.5 مليار دولار. في المركز الثاني في الترتيب هم أبناء مؤسس شركة "يوروكيم" أندريه ميلنيتشينكو.

سوف يرث كل من تارا وأدريان 12.6 مليار دولار. أما في المركز الثالث في القائمة فقد احتله أبناء مالك شركتي "نوفاتيك" و"سيبور"، ليونيد ميخلسون، الذي ستبلغ حصته في الميراث نحو 10.8 مليار دولار.

وبيعت لوحة لبوتين، في عام 2009 عندما كان رئيسا للوزراء حينها، بأكثر من مليون دولار في مزاد خيري أقيم في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.