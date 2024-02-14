مؤشر سوق الأسهم السعودية يكسب 5% في 10 جلسات متتالية من الارتفاع

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية نحو 5% في آخر 10 جلسات متتالية وسط حالة من التفاؤل داخل السوق مع إعلان نتائج الشركات السنوية.

وأضاف مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" في جلسة، اليوم الأربعاء، نحو 28 نقطة أو 0.23% ليصل إلى 12433 نقطة.

وشهدت السوق تداولات بقيمة 9.879 مليار ريال عبر تداول 324.7 مليون سهم.

سجلت أسهم 102 شركة ارتفاعاً في قيمتها بجلسة اليوم، فيما تراجعت أسهم 114 شركات من إجمالي 233 شركة.

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا (أيان، وعذيب للاتصالات، ونماء للكيماويات، والعقارية، التعاونية) بنسب تراوحت بين 9.98% إلى 7.6%.

فيما تصدرت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا (تشب، وكيمانول، واتحاد الخليج الأهلية، والجوف، وسينومي سنترز) بنسبة تراوحت بين 9.9% إلى 2.3%.

وتصدر سهم "أرامكو" قائمة الأكثر تداولا من حيث الكمية بمقدار 22.45 مليون سهم، فيما تصدر سهم "سال" التداولات من حيث القيمة بـ812.34 مليون ريال.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة فيلا المالية، حمد العليان، إن هناك عدة عوامل دعمت أداء سوق الأسهم السعودية في الفترة الأخيرة على رأسها النتائج الإيجابية للبنوك السعودية، فيما تأتي السيولة مدفوعة بنتائج الشركات.

وأضاف العليان في مقابلة مع "العربية Business" أن السوق السعودية تشهد حالة تفاؤل وهناك قائمة شركات تحقق قمماً تاريخية.