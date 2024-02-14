تقدمت وزارة الكهرباء المصرية بمقترحاتها لترشيد استهلاك الطاقة إلى مجلس الوزراء، ومن المزمع الإعلان عن قرارات جديدة خلال أيام.

وقالت مصادر حكومية لـ"العربية Business"، إن المقترح المقدم يتضمن التوصية بفصل الكهرباء عن المباني القديمة للمؤسسات والجهات التي انتقلت بالكامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة وأن مبانيها الحالية لا تحتاج للكهرباء.

وكذلك التوصية بإلزام المنشآت الرياضية، والاستادات الرياضية، وملاعب كرة القدم، والصـالات المغطاة، بتخفيض استهلاك الكهرباء، والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات، والتنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات نهاراً بقدر الإمكان.

وأوضحت المصادر، إن المقترحات تضمنت أيضاً التوصية بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

وتضمنت المقترحات تضمنت التوصية بإلزام المولات التجارية بتخفيض الإضاءة القوية التي تتواجد على واجهاتها، ونفس الأمر للمحال التجارية والمقاهي والمطاعم.

وأضافت أن المقترحات المقدمة تسهم في تخفيض استهلاك الكهرباء بما لا يقل عن 500 ميغاواط يوميا ما يسهم في الحد من تخفيف الأحمال الذي يتم بشكل يومي بنحو 2000 ميغاواط.

وذكرت المصادر، أن هناك بعض المقترحات كان يتم العمل بها في الفترة الماضية، وتم التوصية بمقترحات أخرى مثل فصل الكهرباء عن المباني الحكومية التي انتقلت بالكامل للعاصمة الإدارية الجديدة، وأيضاً تخفيض إضاءة إعلانات الشوارع والإنارة العامة بشكل أكبر.

ومن المزمع أن يعلن مجلس الوزراء عن قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء خلال أيام، ويتولى المحافظون والوزراء المعنيون إعداد تقارير دورية يومية وأسبوعية، بنتائج تطبيق الإجراءات الواردة بهذا القرار، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.

وقالت المصادر، إنه تم إصدار توجيهات للوزارات والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد الاستهلاك الكهربائي بكافة المباني والمرافق التابعة لها، طوال ساعات العمل الرسمية.