"ثري واي" للعربية: الأسهم المصرية الآن أمام رالي من الصعود المتواصل

تسود التقلبات أجواء التداول بالسوق الموازية للصرف في مصر، وكذلك في البورصة المصرية، مع بداية إيجابية للمؤشرات، خاصة المؤشر السبعيني في بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

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وأكدت رئيس "ثري واي" لتداول الأوراق المالية، رانية يعقوب، أن مؤشرات الأسهم المصرية، يمكن أن تصعد وتكسر حاجز المستويات القياسية التي وصلت لها مؤخراً بدافع من سياسة التحوط التي لجأ لها المستثمرون الأفراد، وكذلك المؤسسات، خوفاً تحركات أسعار الصرف.

وأضافت يقعوب، في مقابلة مع "العربية Business" أن السوق الآن أمام رالي كبير من الصعود، بسبب التحوط، كما أن هناك الكثير من الأصول التي ما تزال تعبر رخيصة، مضيفة أنه إلى جانب ذلك هناك أصول صعدت ووصلت إلى مستويات عالية، وبالتالي فهي تتجه إلى جني الأرباح، وهذا ما يجعلنا نرى بعض التحركات العرضية على المؤشرات خلال الأيام الأخيرة.

وتابعت: توقيت تحرك البنك المركزي لتحريك سعر الصرف ليس هو العامل الأساسي في مدى تحرك السوق، لأن كل شيء في مصر يتم تقييمه الآن بغير سعر الجنيه الرسمي.

كان مؤشر الأسهم القيادية في مصر ارتفع في ختام تدولات جلسة أمس الثلاثاء 0.4%.

وتشن السلطات المصرية حملات مكثفة منذ فترة لضبط مافيا السوق السوداء في الدولار والذهب والسلع الأساسية والاستراتيجية والمتورطين في حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صدق منذ أيام على قانون يسمح بإحالة مافيا السوق السوداء، والمتورطين في احتكار وتخزين السلع الأساسية إلى القضاء العسكري.