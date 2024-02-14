قالت الرئيسة التنفيذية لشركة المراكز العربية "سينومي سنترز"، أليسون ريهيل-إرغوفين، إن التمويل الجديد بقيمة 5.25 مليار ريال الذي حصلت عليه الشركة، هو تمويل مرابحة بهامش ربح يقل عن التسهيلات القائمة، رغم ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.

وأضافت أليسون، في مقابلة مع "العربيةBusiness "، أن بنك إتش إس بي سي السعودية هو المنظم الرئيسي لهذا القرض المشترك، والبنوك الرئيسية المشاركة في التمويل هي البنك الأهلي السعودي والبنك العربي الوطني والبنك السعودي الأول وبنك دبي التجاري وبنك المشرق وكذلك بنك قطر الوطني.

وقعت "سينومي سنترز" اتفاقية تسهيلات بقيمة تمويل إجمالية 5.25 مليار ريال تتكون من تسهيلات مرابحة لمدة 12 عامًا على شريحتين، بالإضافة إلى تسهيلات مرابحة دوارة قابلة للتجديد لمدة أربع سنوات.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة "سينومي سنترز"، إن التمويل الجديد يتمتع بتسعير أفضل من التسهيلات السابقة ويشمل أيضا حزمة تعهدات محسنة. علاوة على ذلك، هناك ميزة فريدة في هذا التمويل، وهي مبادراته المرتبطة بالاستدامة.

وأضافت أليسون أن "مبادرات الاستدامة الثلاث هي أولا خفض بصمتنا الكربونية وثانيا ضمان ربط غالبية أصولنا بالشبكة وثالثا التأكد من أننا نزيد النسبة المئوية للنساء بشكل رئيسي في المناصب القيادية في سينومي سنترز."

وقالت إن التمويل هو تمويل مرابحة مبني على أسعار السايبور مع هامش ربح لكن هامش الربح على هذا التسهيل أقل من هوامش الربح على التسهيلات القائمة.

وتابعت: "لن أخوض في تفاصيل الفائدة على وجه التحديد ولكنها أقل من أسعار الفائدة الحالية لدينا. ونعتقد أن هذا دليل على تحسن ملفنا الائتماني مع شركائنا المصرفيين".

وأوضحت أن جزءًا من التمويل سيذهب لسداد التسهيلات القائمة وجزء آخر سيذهب لدعم مبادراتنا وبرنامجنا.

"لدينا خطط طموحة أمامنا، لقد افتتحنا U Walk جدة من خلال افتتاح أولي في ديسمبر وسنقوم بالافتتاح الرسمي خلال الفصل الجاري. كما أننا في خضم بناء مشروعين رئيسيين نفخر بهما وهما جوهرة الرياض وجوهرة جدة".

وقالت أليسون ريهيل-إرغوفين، إن "ملفنا الائتماني الحالي يعد صحيا جدًا بالنسبة لشركة العقارات"، وبنهاية الربع الثالث من 2023 بلغ إجمالي الدين 8.9 مليار ريال مقابل قيمة محفظة الأصول البالغة 27 مليار ريال، وبالتالي فإن نسبة القروض إلى قيمة الأصول تصل إلى 33% وهي نسبة قوية جدًا وصحية جدًا لشركة عقارية.

وأضافت أن 60% من هذه الديون على شكل صكوك غير مضمونة مما يساعد على حمايتنا كشركة من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة و40% من محفظة الديون على شكل تسهيلات مصرفية مضمونة مثل التمويل الأخير.