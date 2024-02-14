حصري "&e" للعربية: شبكة الجيل الخامس تغطي 99% من المناطق المأهولة في الإمارات
قال: شبكة الجيل الخامس لدى الشركة هي الأعلى سرعة عالميا
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قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات للاتصالات "&e"، مسعود شريف، إن شبكة الجيل الخامس تغطي حاليا 99% من المناطق المأهولة في الإمارات.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business "، أن الشركة تقوم بتطوير تقنيات لزيادة سرعة الشبكة لخدمة القطاع الحكومي والمؤسسات.
وأكد أن شبكة الجيل الخامس لدى "إي آند" هي الأعلى سرعة عالميا وفق تصنيف مستقل، ولا تكمن أهميتها للأفراد فقط بل للمؤسسات أيضاً.
وأوضح مسعود شريف، أن فائدة شبكة الجيل الخامس الخاصة للمؤسسات تعطي درجة عالية من خصوصية المعلومات وسرعة تراسل المعلومات وهي مهمة لقطاعات الصناعة.
وأكد أن المجموعة تعزز استثمارها في البنية التحتية والاستثمار البشري، واستثمرت خلال 3 سنوات ماضية في الجاهزية للاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن نسبة نفاذ شبكة الألياف البصرية في الإمارات بلغت 98% وحققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في نسبة نفاذ شبكة الألياف البصرية للمنازل على مدار 6 سنوات متتالية.
كانت مجموعة الإمارات للاتصالات "إي آند" أعلنت عن نمو الأرباح الموحدة العائدة للمساهمين 3% إلى 10.3 مليار درهم في 2023.
وقالت الشركة في بيان إلى بورصة أبوظبي، إن إيراداتها الموحدة زادت 2.5% إلى 53.7 مليار درهم في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
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