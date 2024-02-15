أغنى رجل في مصر ناصف ساويرس يفكر في تفكيك إمبراطوريته التجارية

يدرس ناصف ساويرس، أغنى رجل في مصر، إجراء إصلاح شامل لمجموعته الخاصة بالكيماويات والأسمدة، وهو ما قد يشمل عمليات تجريد إضافية وتجزئة ممتلكاته الأساسية. ويأتي ذلك بعد مبيعات أصول بقيمة 7 مليارات دولار خلال الشهرين الماضيين.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الملياردير البالغ من العمر 63 عاما، والذي تشمل محفظته نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، أعرب عن اهتمامه بإجراء إصلاح شامل للأعمال التي تشكل حجر الزاوية في ثروته، وهي مجموعة الكيماويات المدرجة في هولندا.

وفي مقابلة مع "فايننشال تايمز"، ذكر ساويرس أن أحد الخيارات قيد النظر هو تحويل الشركة إلى كيان نقدي يركز على متابعة عمليات الاستحواذ في الصناعات الجديدة.

"منفتحون تماماً"

وقال: "نثمن من نريد القيام به، ليس فقط بالأموال [من مبيعات الأصول] ولكن كفريق واحد.. وربما تبقى شركة OCI على أصل أو أصلين، وتصبح غنية بالسيولة، وآلة لمزيد من الاستثمار. نحن منفتحون تماما"

كما أضاف "ليس من الضروري أن تكون أسمدة، ولا يجب أن تكون مواد كيمياوية. إذا تم بيع كل OCI، فسيقوم الفريق الأساسي والذي يعلم أننا رواد أعمال متسلسلون، بفعل شيئاً ما".

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تأتي هذه التصريحات في أعقاب تزايد نشاط الصفقات في "OCI"، مدفوعاً بضغوط من المستثمر الأميركي الناشط جيف أوبين، وكذلك داخل مكتب عائلة ساويرس "NNS".

ومع ثروته التي تقدرها مجلة فوربس بأكثر من 8 مليارات دولار، بنى ساويرس بهدوء محفظة استثمارية متنوعة من خلال "NSS"، والتي تشمل ملكية أستون فيلا، فضلا عن حصص في شركة الملابس الرياضية الألمانية العملاقة أديداس وسلسلة المقاهي الدنماركية جو آند ذا جويس.

لكن شركة OCI، حيث يمتلك ناصف حصة تبلغ نحو 40% وعائلته 14% أخرى، كانت محور اهتمامه طوال معظم العام الماضي.

وفي وقت سابق من شهر مايو، وافق مجلس إدارة شركة OCI على مراجعة استراتيجية لجميع خطوط الأعمال، بالإضافة إلى مكان إدراجها في هولندا بعد أن اشترت شركة "أوبين" حصة قدرها 5%، وضغطت على المجموعة لاستكشاف الخيارات، بما في ذلك بيع الأصول لتحسين عوائد المساهمين.

وبحلول نهاية العام، وافقت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة على بيع حصتين من الأسمدة بقيمة 3.6 مليار دولار لكل منهما، إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية وشركة كوك للصناعات الأميركية.

وقال ساويرس: "دائما نقول إننا بناة ولسنا حاملي أسهم". "نحن نبني الأصول. ولكن إذا كانت قيمة هذا الأصل لطرف آخر أكبر مما يستحق في سياق شركة OCI أو الشركة العائلة أو في سياقي، فهذا هو المالك الأكثر استحقاقاً".

ارتفعت أسهم OCI بنسبة 50% منذ أن وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات قبل صفقات الأسمدة في ديسمبر. ويتطلع المستثمرون الآن إلى معرفة مقدار العائدات التي سيوزعها ساويرس من خلال الأرباح وما تخطط شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة للقيام به في أعمال الميثانول ومشروع الأمونيا منخفض الكربون في تكساس.

ونظراً لأن صناعة الأسمدة تخضع للتدقيق بسبب بصمتها الكربونية الثقيلة، قال ساويرس إن شركة OCI تسعى إلى إنتاج "الأمونيا الزرقاء"، التي يمكن أن تقلل الانبعاثات بشكل كبير.