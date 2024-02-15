استطلاع: توقعات بارتفاع أسعار السكر عالميا 20% في 2024

أظهر استطلاع أجرته "رويترز" لآراء 12 متداولا ومحللا أنه من المتوقع أن تسجل أسعار السكر الخام زيادة سنوية بقرابة 20% في 2024 مع تحول السوق العالمية إلى عجز في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن ينهي السكر العام عند 24.5 سنتًا للرطل، مرتفعًا بنسبة 5% مقارنة بإغلاق منتصف هذا الأسبوع وبنسبة تصل إلى 19% فوق مستويات نهاية العام الماضي، وفقًا لمتوسط توقعات الاستطلاع.

ومن المتوقع أن يظل الإنتاج في وسط وجنوب البرازيل، وهي منطقة الإنتاج الرائدة، قوياً على الرغم من الانخفاض المتواضع في محصول القصب مع تفضيل المطاحن لإنتاج المُحليات على وقود الإيثانول الحيوي.

ومع ذلك، من المتوقع حدوث انخفاض في الإنتاج في الهند، ثاني أكبر منتج في العالم.

"لا يزال سوق السكر يعاني من ضغوط. والاعتماد على مصدر واحد للإمدادات أمر غير صحي، ولا يستطيع وسط وجنوب البرازيل إنقاذ السوق بمفرده. وبدون النمو في الهند، من المرجح أن ينخفض إنتاج السكر العالمي في 2024/2025،" بحسب شركة التجارة وسلسلة التوريد "Czarnikow".

وكان متوسط تقديرات الاستطلاع يشير إلى فائض عالمي في السكر قدره 500 ألف طن متري للموسم الحالي 2023/2024 (من أكتوبر إلى سبتمبر)، والذي سيتحول إلى عجز قدره 700 ألف طن في 2024/25.

ومن المتوقع أن يصل إنتاج السكر من وسط وجنوب البرازيل، أكبر منتج، إلى 42.1 مليون طن في موسم 2024/25 القادم (أبريل إلى مارس)، وفقًا للتقديرات المتوسطة، مقابل ما يقدر بـ 42.1 مليون طن حتى الآن هذا الموسم، وفقًا للمنظمة الدولية للسكر (ISO).

تأتي الزيادة الطفيفة المحتملة في الإنتاج البرازيلي في الموسم المقبل على الرغم من محصول قصب السكر في الوسط والجنوب الذي توقع المشاركون في الاستطلاع أن يصل إلى 620 مليون طن في 2024/25 القادم مقابل 645 مليون طن هذا الموسم، وفقًا لمنظمة "ISO".

وتقوم المطاحن البرازيلية بتحويل المزيد من قصب السكر إلى إنتاج السكر بدلا من وقود الإيثانول الحيوي المستخرج من قصب السكر، حيث توقع المشاركون في استطلاع "رويترز" أن يصل مزيج الإنتاج إلى 51.5% في الموسم المقبل لصالح مادة التحلية.

وقال محللو من "غرين بول": "يبدو من غير المرجح أن يحقق المحصول البرازيلي خلال موسم 24/25 الأرقام المرتفعة التي كانت في أواخر ديسمبر/كانون الأول وأوائل يناير/كانون الثاني. ولا تزال المخزونات العالمية ضئيلة في حين ستكون هناك حاجة إلى فائض كبير لتجديدها - وهو ما يبدو الآن غير مرجح للغاية".

ومن المتوقع أن تنهي أسعار السكر الأبيض العام عند 700 دولار للطن المتري، بزيادة 6% عن إغلاق يوم الثلاثاء وما يصل إلى 17% فوق المستويات المتوقعة في نهاية عام 2023.

ومن المتوقع أن تنتج الهند، ثاني أكبر منتج للسكر، 31.6 مليون طن من السكر في الموسم الحالي 2023/24 (أكتوبر - سبتمبر)، لتنخفض إلى 29 مليونًا في موسم 2024/25 القادم.