"روشن" للعربية: تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع قناة "مرافي" خلال عامين ونصف

وضعت مجموعة "روشن" في السعودية، يوم أمس، حجر الأساس لمشروع القناة المائية التي يرتكز عليها مشروع "مرافي" وبطول 11 كيلومترا في مدينة جدة.

وكشف الرئيس التنفيذي للتطوير في مجموعة "روشن" أسامة قباني، خلال مقابلة مع "العربية Business" أنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع القناة خلال عامين ونصف.

وأكد أنه سيتم ربط القناة بالمطار، وستكون القناة هي الكورنيش الحديث لـجدة بطول 11 كيلومتراً، مشيراً إلى أن المشروع فريد من نوعه، بحيث يكون بإمكان المسافرين الخروج من مطار جدة وركوب القوارب للدخول إلى المدينة.

وأشار قباني إلى أن هذه الرؤية التي وضعها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تجعل العلاقة بين مدينة جدة والبحر الأحمر علاقة مميزة.

وتابع: المباني التي سنقوم ببنائها معظمها مباني سكنية وسندعوا المستثمرين لإقامة مدينة سكنية حول القناة.

وأوضح قباني، على هامش وضع حجر الأساس للمشروع، أنه سيتم الانتهاء من كافة مراحل مشروع مرافي خلال فترة ما بين 15 و20 عاما، نظر لحجم المشروع الضخم.

كانت مجموعة روشن أعلنت أمس توقيع اتفاقيات وعقوداً مع شركاء محليين لتسريع عملية تسليم مشاريع التحول العقارية في جميع أنحاء المملكة.

وتضمنت الشراكات الموقعة تصميم وبناء أكثر من 400 منزل من منازل العائلة الواحدة والمرافق العامة والخدمات في أحياء F1 وD1 في مجتمع الفلوة التابع لشركة روشن في المنطقة الشرقية، وتصميم وبناء خطوط أنابيب مياه الشرب والصرف الصحي بقطع أراضي مراكز المبيعات، وتنسيق المواقع والبنى التحتية وجمع البيانات والدراسات في مشروع الفلوة.

وأبرمت اتفاقية تعاون بين شركة الخزف السعودية ومجموعة "روشن" في مجال منتجات السيراميك، بما يعزز جهود "روشن" الحالية في الحفاظ على المياه والطاقة التي تفوق بالفعل معايير كود البناء السعودي المطلوبة وفق وكالة الأنباء السعودية"واس".