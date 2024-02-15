قيمة بيتكوين السوقية تتخطى حاجز تريليون دولار

تخطت القيمة السوقية لعملة بيتكوين المشفرة مستويات تريليون دولار، الأربعاء للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021، مع استمرار التدفقات الواردة إلى الصناديق المتداولة في صناديق بيتكوين الفورية الأميركية في دعم الأسعار.

وتخطى سعر "بيتكوين" في مطلع تعاملات اليوم الخميس مستوى 51800 دولار، بعد تحقيق مكاسب بنسبة 5.2%.

يذكر أن آخر مرة ارتفعت فيها قيمة بيتكوين فوق 51 ألف دولار كانت في 3 ديسمبر 2021.

"بيتكوين" تتجاوز حاجز 51 ألف دولار لأول مرة منذ ديسمبر 2021

وارتفعت أعلى عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة بأكثر من 20% منذ بداية فبراير، وهي تستعد بالفعل لتحقيق أكبر ارتفاع شهري لها منذ أكتوبر. تشكل الاستثمارات في عملة بيتكوين أكثر من نصف الاستثمارات في سوق العملات المشفرة البالغة 2.01 تريليون دولار أميركي.

ارتفعت أيضًا أسهم شركات العملات المشفرة المدرجة في الولايات المتحدة قبل جرس افتتاحية جلسة يوم الأربعاء، حيث فتحت بورصة "Coinbase" مرتفعة بنسبة 7%، في حين ارتفعت أسهم شركة التعدين "Riot Platforms" و"CleanSpark" بنسبة 9% و16% على التوالي.

وصلت عملة بيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69 ألف دولار في نوفمبر 2021، قبل أن تكافح طوال معظم عام 2022 والجزء الأول من عام 2023، متأثرة بالتشديد النقدي من قبل البنوك المركزية العالمية، وسلسلة من الأزمات الأخرى مثل إفلاس "FTX".