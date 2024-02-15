قالت نائبة وزير السياحة والآثار المصري، غادة شلبي، إن مصر حققت نمواً بنسبة 7% في أعداد السائحين الوافدين إليها خلال الفترة من بداية العام الجاري إلى منتصف فبراير الحالي.

وأضافت شلبي لـ"العربية Business" على هامش مشاركتها في النسخة التاسعة من مؤتمر سيدات شركاء النجاح المقام في القاهرة، اليوم الخميس، أن مصر تستهدف تحقيق زيادة تتراوح بين 25 و30% في أعداد الوافدين سنوياً، لتحقيق مستهدفاتها بالوصول إلى 30 مليون سائح بنهاية 2028.

جذبت مصر 14.9 مليون سائح خلال العام الماضي، بزيادة سنوية تجاوزت 27%، مسجلة أعلى مستوى في تاريخ السياحة المصرية، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري منتصف يناير الماضي.

تستهدف مصر جذب سياح من 5 أسواق سياحية جديدة خلال 2024 تشمل (أستراليا والصين والهند والبرازيل وتركيا)، إضافة إلى زيادة الأعداد الوافدة من 18 سوقاً سياحية أوروبية وعربية، بحسب شلبي.

"وتستهدف مصر زيادة أعداد السياحة الوافدة من تركيا بنسبة 80% بنهاية العام الجاري وبالتزامن مع التقارب المصري التركي حالياً وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة"، وفقاً لشلبي.

وأشارت نائبة وزير السياحة إلى بدء مصر جولات ترويجية منذ ديسمبر الماضي تستهدف من خلالها عقد شراكات مع عدد من الشركات السياحية وشركات الطيران في دول السعودية والكويت والإمارات والبحرين وتركيا.

وقالت "نركز بشكل أساسي على الأسواق العربية، ونتوقع طفرة كبيرة في أعداد السائحين الوافدين من المنطقة العربية العام الحالي".وقالت شلبي إن مصر تتطلع لتنويع المنتجات السياحية، بحيث لا يقتصر على القاهرة فقط، بل يمتد إلى مدن العلمين وشرم الشيخ وغيرهما من المدن السياحية.