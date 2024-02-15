قال المدير المالي التنفيذي لشركة تبريد، عادل الواحدي، إن نتائج الشركة جاءت ممتازة في 2023، مع تسجيل نمو أعمال بنسبة 9% لتبلغ الإيرادات 2.4 مليار درهم، وارتفع هامش صافي الربح 51% إلى 751 مليون درهم نتيجة الأعمال الحقيقية خلال السنة.

وأضاف الواحدي، في مقابلة مع "العربية Business"، اليوم الخميس، أن مصاريف ضريبة الدخل المؤجلة التي سجلتها الشركة في بيانات العام الماضي جاءت ضمن ضوابط احتساب ضريبة الشركات الجديدة، مشيرا إلى أنها غير متكررة ولن تظهر في سجلات الشركة المالية للعام الحالي.

وأوضح أن ذلك هو معالجة محاسبية دفترية بحتة لا علاقة لها بنتائج الأعمال وليس لها تأثير نقدي أو دفتري.

ومع صدور قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي، كان هناك تأثير محاسبي غير نقدي وغير مكرر للالتزام الضريبي المؤجل بقيمة 359 مليون درهم إماراتي، حيث بلغ صافي أرباح "تبريد" 431 مليون درهم إماراتي في عام 2023.

وأشار عادل الواحدي، إلى أنه نتيجة لنمو الأعمال أوصى مجلس إدارة الشركة بزيادة توزيعات الأرباح بنمو 15% عن العام الماضي، لتصبح 15.5 فلس للسهم.

وقال إن "تبريد" قامت بإضافة توصيلات جديدة بنحو 53 ألف طن في كل الأسواق خلال 2023، مع تسجيل نمو في الاستهلاك خلال العام 2023 بنسبة 8% وصاحبه ارتفاع في المصاريف التشغيلية.

وأكد أن الإمارات تمثل النصيب الأكبر من أعمال الشركة حيث تستحوذ على نسبة 80% من إجمالي التبريد والتوصيل للشركة في جميع الأسواق العاملة بها والبالغ 1.3 مليار طن.

وعن فرص التوسع، قال عادل الواحدي، إن جميع الأسواق المتواجدة فيها الشركة يوجد بها فرص نمو طبيعي أو استحواذات، وننظر إلى السوق السعودية كسوق مهمة جدا الفترة المقبلة نتيجة رؤية 2030، ومن الأسواق المهمة الهند ومصر كأسواق كبيرة مع بدء العمل بالسوقين خلال 2023.

وأوضح: إننا ندرس فرصا في الكويت والأردن وفي أسواق أخرى مثل تايلاند وإندونيسيا وفيتنام.

وأكد أن الشركة ليست في حاجة لإعادة تمويل خلال العام 2024، وأقفلت العام الماضي على سيولة نقدية بقيمة 1.5 مليار درهم تكفي الفرص وخطط الأعمال والملاءة المالية قوية وارتفعت تدفقات السيولة النقدية بنسبة 8% في 2023، والشركة لديها تدفقات نقدية ممتازة ومستدامة.

وأضاف أن إعادة تمويل قد تكون في 2025، بإجمالي 1.2 مليار دولار منها 500 مليون دولار صكوك أصدرتها الشركة في 2018 وموعد استحقاقها في أكتوبر 2025 ولديها أيضا ما يقل عن 700 مليون دولار من قيمة استحواذ في منطقة وسط مدينة دبي أجرتها "تبريد" 2020 مستحقة في نهاية الربع الأول من 2025.

وأوضح بداية من السنة الحالية نبحث طريقة إعادة التمويل بالخيارات المناسبة سواء إعادة إصدار سندات أو قروض أو بين الاثنين.

سجّلت الشركة إيرادات بقيمة 2.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 9% مقارنة بإيرادات العام 2022، وتحقيق صافي أرباح للشركة الأم بلغت 751 مليون درهم قبل احتساب الضريبة المؤجلة.

ووافق مجلس إدارة "تبريد" على توزيع أرباح قياسية عالية تبلغ 15.5 فلس للسهم الواحد، بما يمثل زيادة بنسبة 15% عن الأرباح الموزّعة في عام 2022 ويعزز التزام "تبريد" بزيادة القيمة لمساهميها.