ما هو "سمارت" وعاء الادخار الجديد من بنك التنمية الصناعية المصري؟

قال مصدر مسؤول في بنك التنمية الصناعية المصري، إن البنك طرح، الأربعاء، وعاء ادخار جديدا تحت مسمى "سمارت" بعائد تصاعدي يصل إلى 30%، وهو الأعلى في السوق المصرفية المصرية حتى الآن.

وأضاف المسؤول بالبنك لـ"العربية Business"، أن مدة استحقاق المنتج الجديد تصل 300 يوما فقط، لذا، فهو وعاء مختلف عن الأوعية الادخارية المتاحة ببقية البنوك.

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ويتيح البنك للعملاء سحب المدخرات بالكامل في الوعاء الجديد من دون فرض غرامات مالية على العميل، مقابل الحصول على الفائدة وفقا لمدة الادخار فقط.

ويشترط بنك التنمية الصناعية حدا أدنى من المدخرات تصل إلى 250 ألف جنيه للاكتتاب في المنتج الجديد.

وفي مطلع فبراير الحالي رفع البنك المركزي المصري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 2%، ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

وقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2% أيضا، ليصل إلى 21.75%.

في حين طرح بنكا الأهلي المصري ومصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في البلاد يناير الماضي شهادات ادخار بعائد سنوي يبلغ 23.5% يصرف شهريا، ويصل إلى 27% في حال صرفه سنوياً.