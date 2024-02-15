"&Strategy" للعربية: الوقت مناسب لانتقال دول الخليج من "كمية" النمو إلى "النوعية"

قال الشريك في "&Strategy" بالشرق الأوسط، شادي مجاعص، إن الإنتاجية عنصر أساسي بالنمو الاقتصادي، والتركيز تاريخياً كان على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ومنطقة الخليج شهدت معدلات نمو مرتفعة.

استطلاع: الشرق الأوسط يتصدر العالم في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي

وأضاف مجاعص خلال مقابلة مع "العربية Business"، أن الوقت مناسب الآن لانتقال دول الخليج، من كمية النمو إلى نوعية النمو، عبر التركيز على جودة حياة الأفراد، وتقديم منتجات أكبر عبر مدخلات أقل.

وتابع: الإنتاجية الاقتصادية تكمن أهميتها في أنها تعزز التنافسية، فنحن نعيش في عالم تتنافس فيه الكتل الاقتصادية.

وكان تقرير حديث صادر عن لـ"القمة العالمية للحكومات" بالشراكة مع "&Strategy"، كشف عن قدرة دول الخليج على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.5 تريليون دولار خلال الـ 10 أعوام المقبلة، وتسريع نمو الاقتصاد في المنطقة خلال هذه الفترة من 3.8% إلى 5.4%.

وأضاف التقرير أنه يمكن للدول الخليجية تحسين أداء إنتاجيتها عبر الاستفادة من مؤشر إمكانات الإنتاجية، الذي يمكّن الدول من تحديد نقاط القوة ونقاط التحسين في أدائها الاقتصادي بسهولة أكبر.