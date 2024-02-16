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جنسن هوانغ، المؤسس المشارك لشركة Nvidia (رويترز)
جنسن هوانغ، المؤسس المشارك لشركة Nvidia (رويترز)
ثروات

ثروات المليارديرات تتضاعف بفضل الذكاء الاصطناعي

دبي - العربية.نت
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ارتفعت ثروة جنسن هوانغ، المؤسس المشارك لشركة Nvidia، حيث أدى الارتفاع الكبير في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى دفع القيمة السوقية لشركة صناعة الرقائق إلى أعلى من قيمة أمازون للمرة الأولى.

أدى هذا الارتفاع نفسه إلى ظهور ملياردير آخر في عائلة هوانغ، وهي ابنة عمه البعيدة ليزا سو، الرئيس التنفيذي لشركة Advanced Micro Devices المنافسة لـ Nvidia، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار منذ تضاعف سعر السهم خلال العام الماضي.

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ويمكن القول إن وجود مليارديرين من صانعي الرقائق في عائلة واحدة يوضح نطاق ثورة الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت تهيمن على سوق الأوراق المالية وتمثل معظم الثروة التي اكتسبها أغنى الناس في العالم هذا العام.

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ومن بين أغنى 500 شخص، هناك 30 منهم على الأقل حصلوا على جزء من ثرواتهم بفضل شركات يتتبعها مؤشر بلومبرغ العالمي للذكاء الاصطناعي. وعززت هذه الحيازات صافي ثرواتهم بمقدار 124 مليار دولار حتى الآن هذا العام، وهو ما يمثل 96% من إجمالي الثروة المكتسبة على مؤشر "بلومبرغ للمليارديرات".

كما يأتي هوانغ ضمن أكبر الفائزين من الذكاء الاصطناعي، بجانب مارك زوكربيرغ، مالك شركة "ميتا بلاتفورمز".

كما استفاد ستيف بالمر من موجة التفاؤل التي صاحبت الشراكة بين "مايكروسوفت" و"OpenAI"، فيما ارتفعت ثروة مايكل ديل بفضل مبادرات الذكاء الاصطناعي في شركتي "ديل" و"برودكوم".

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