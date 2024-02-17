"PitchBook": تزايد استثمارات "الكريبتو" مع دخول "بيتكوين" في سوق صاعدة

كشف تقرير "PitchBook" أن عن تزايد الاستثمارات في سوق العملات المشفرة (الكريبتو) بعد عام صعب شهد الكثير من الفضائح والانهيارات، بفعل تحول بيتكوين إلى سوق صاعدة.

وأضاف التقرير "قد يكون هناك أخيرًا بعض الضوء في نهاية نفق العملات المشفرة".

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"ولأول مرة منذ الربع الأول من عام 2022، شهدت قيمة استثمارات شركات رأس المال المُخاطر في مشاريع كريبتو ناشئة ارتفاعا بمعدل 2.5% ليبلغ إجماليها 1.9 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2023"، وفقًا لأحدث أبحاث التكنولوجيا الناشئة من "PitchBook".

وقد تم كسر موجة تراجع الاستثمارات الواردة إلى القطاع، وليمثل ذلك أول زيادة من نوعها منذ الربع الثاني من عام 2022؛ وليؤشّر الربع الماليّ الرابع على نقطة تحوّل إيجابية في مسار تمويل الشركات الاستثمارية لمشاريع الكريبتو على الرغم من بُعد هذه الأرقام عن أعلى المستويات المسجّلة على الإطلاق.

وكانت المشاعر الإيجابية خلال هذا الربع مدفوعة بالموافقة الوشيكة على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية.

وتشير البيانات إلى أن مؤسسي قطاع الكريبتو ممّن أرهقتهم أعباء "شتاء الكريبتو" يمكنهم أخيراً تنفّس الصعداء بفضل تدفق استثماراتٍ جديدة، وتأتي هذه التطوّرات متوافقةً مع تجاوز سعر بيتكوين 52.000 دولار للمرّة الأولى منذ سنتين شهد فيهما قطاع الكريبتو تراجعاً كبيراً عمّقه انهيار منصة FTX للتداول وما تبع ذلك من آثارٍ إلى جانب التشديد القانونيّ من قبل السلطات التنظيميّة.