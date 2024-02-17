5 أسهم في السوق الأميركية قد تجعلك مليونيراً.. تعرف عليها!

تشهد الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي انتعاشاً كبيراً وطفرة غير مسبوقة على مستوى العالم، وسط توقعات بأن تحقق أرباحاً قياسية خلال الفترة المقبلة، فيما خلص تقرير متخصص إلى أن ثمة خمسة أسهم في السوق الأميركية قد تجعل من المستثمرين فيها أثرياءً بل مليونيرات خلال الفترة المقبلة.

وتشير تقديرات وردت في تقرير صادر عن "بلومبرغ إنتليجنس"، واطلعت عليه "العربية.نت" إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن تنمو بنسبة تزيد عن 40% سنوياً لتصل إلى 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2032.

وتوقع التقرير أن تتمكن سوق الذكاء الاصطناعي في العالم من خلق ما يقدر بنحو 280 مليار دولار من فرص الإيرادات الجديدة من البرمجيات وحدها.

وبحسب التقرير فثمة خمسة شركات برزت بنشاطها القوي لقيادة نمو الصناعة، ويوصي الخبراء بشراء أسهم هذه الشركات الخمسة العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي والاحتفاظ بها، وذلك نتيجة توقعات بأن تولد عوائد استثمارية تغير حياة هؤلاء المستثمرين على مدى العقد المقبل وما بعده.

وهذه الشركات الخمسة هي:

أولاً: نيفيديا، حيث تمتلك هذه الشركة ما يقدر بنحو 90% من سوق شرائح الذكاء الاصطناعي، ويتوقع أن تحقق عوائد كبيرة خلال الفترة المقبلة، وبالتالي يحقق المستثمرون فيها أرباحاً كبيرة.

ويقول التقرير: "سوف تطارد المنافسة شركة (Nvidia) لكن رقائق الشركة عالية الأداء، جنباً إلى جنب مع برنامج الحوسبة الشهير الذي تنتجه تخلق حزمة متكاملة سيظل قطاع الذكاء الاصطناعي بحاجة لها.

ثانياً: شركة (ASML)، حيث يعتمد تصنيع الرقائق المتطورة على هذه الشركة، ومن المفارقات أن معظم شركات الرقائق، بما في ذلك (Nvidia)، لا تصنع رقائقها، إنهم يصممونها فقط، أما مصانع الرقائق فتتطلب آلات متطورة لصنع أنماط معقدة على رقائق السيليكون.

ثالثاً: شركة (Palantir)، حيث تتدفق الشركات لاستخدام التطبيقات البرمجية المتخصصة التي تنتجها هذه الشركة. ومن المعروف أن شركات التكنولوجيا الكبرى تنفق على بناء أنظمة كمبيوتر متقدمة، لكن الشركات الصغيرة ترغب في استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إدارة أعمالها، ولهذا السبب فإن شركة (Palantir) المدرجة في بورصة نيويورك يتوقع أن تحقق انطلاقة كبيرة للنمو.

وتحصل شركة Palantir على أكثر من نصف إيراداتها من العملاء الحكوميين، حيث تعد حكومة الولايات المتحدة أكبر وأقدم عملائها، ومع ذلك، فقد نمت قاعدة عملاء الشركة من المؤسسات بنسبة 55% على أساس سنوي في الربع الرابع و22% خلال الأشهر الثلاثة السابقة.

رابعاً: شركة (Supermicro)، حيث هناك طلب كبير على أنظمة الخوادم الجاهزة، ولذلك فإن هذه الشركة تحقق نمواً مضطرداً ويزداد الطلب على عملياتها.

خامساً: شركة مايكروسوفت، والتي تعتبر شراكتها مع الشركة المطورة لبرنامج (ChatGPT) بمثابة منجم ذهب محتمل، حيث إن برنامج الدردشة الآلي المبتكر أثار ضجة كبيرة في العالم ويستقطب أعداداً متزايدة من المستخدمين يومياً.