أرباح "أبل" في 30 ثانية تعادل متوسط دخل أسرة أميركية خلال عام كامل

حققت شركات التقنية الخمس الكبرى "غوغل"، "أمازون"، "أبل"، "مايكروسوفت"، و"ميتا" - دخلا صافيا بقيمة 290 مليار دولار أميركي من إيرادات بقيمة 1.6 تريليون دولار أميركي خلال الـ 12 شهراً المنتهية في 30 سبتمبر 2023.

بعد انخفاض الأرباح والمبيعات خاصة في النصف الأخير من عام 2022، نجحت أكبر شركات التكنولوجيا الأميركية في التعافي، ويرجع ذلك جزئياً إلى إعادة الهيكلة المكثفة التي تسببت في فقدان عشرات الآلاف من الوظائف. ومع ذلك، لم يتمكنوا من تكرار انفجار الربحية الناجم عن الوباء وتحول العديد من الأشخاص إلى الخدمات عبر الإنترنت بدافع الضرورة، مع انخفاض صافي الدخل على أساس سنوي مع زيادة الإيرادات.

ولجعل هذه المبالغ أكثر تصوراً، جمعت "Statista"، بيانات الأرباح وقسمتها على نطاق زمني أقصر يصل إلى ثانية واحدة، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".

واستناداً إلى صافي أرباح شركة "أبل" من أكتوبر 2022 إلى سبتمبر 2023، فقد حققت الشركة ربحاً قدره 3074 دولاراً في الثانية خلال هذه الفترة. وتأتي في المرتبة التالية "مايكروسوفت"، و"ألفابيت"، حيث حققتا أرباحاً بلغت 2443 دولاراً و2115 دولاراً في كل ثانية، على التوالي، تليها Meta (942 دولاراً) وأمازون (636 دولاراً).

وتبدو هذه الأرقام أكثر تطرفاً عند مقارنتها بمتوسط دخل مواطني الولايات المتحدة. وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي لعام 2022، بلغ متوسط دخل الأسرة حوالي 75000 دولار، بانخفاض 2.3% مقارنة بعام 2021. وهذا يعني أن الأمر لا يستغرق من شركة "أبل" حتى نصف دقيقة لتوفير ما يعادل أموال عام كامل للعامة. وفقاً لمتوسط دخل الأسرة الأميركية.