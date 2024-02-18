سهم "صافولا" يرتفع 15% منذ إعلان زيادة رأسمالها وتوزيع أسهم "المراعي"

ارتفعت أسهم شركة "صافولا" المدرجة في سوق الأسهم السعودية بنسبة 15% منذ إعلان الشركة عن قرارها زيادة رأسمالها وتوزيع حصتها في "المراعي" على المساهمين.

وفي 7 فبراير الحالي، أعلنت مجموعة صافولا عن توصية مجلس إدارتها بزيادة رأسمالها بقيمة 6 مليارات ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، مما سيمكنها من تعزيز مركزها المالي ودعم محفظتها الاستثمارية المستقبلية مع سداد ديونها.

كما تعتزم "صافولا" توزيع كامل حصتها البالغة 34.52% من أسهمها في شركة المراعي، على مساهمي "صافولا" بهدف تعظيم القيمة الاستثمارية لهم، وذلك بعد إتمام عملية طرح حقوق الأولية.

وقال رئيس ابحاث الأسهم الأهلي المالية إياد غلام، إن الإعلان الذي أعلنت عنه شركة "صافولا" بخصوص توزيع حصتها في "المراعي" تعتبر صفقة غير معتادة.

وأضاف غلام في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذه الصفقة جديدة على السوق، موضحا أن "صافولا" تاريخيا كانت تستثمر في أسهم عدة شركات مثل "المراعي" و"هرفي" و"بنده" وشركات أخرى.

وتابع: "تقييم صافولا كان مرتبط ارتباط شبه كامل باستثمارها في المراعي، حيث يصل إلى 90% من إجمالي القيمة السوقية لصافولا، بالتالي باقي استثمارات الشركة لا تمثل 5 مليارات ريال".

وأوضح غلام، أن بيع حصة الشركة في "المراعي" بقيمة 22 مليار ريال إجراء صعب جدا، أما توزيعها بهذا الشكل يزيد من القيمة للمستثمرين، ويقلل الضغط على سهم "المراعي" أو سهم "صافولا" بنفس الوقت.