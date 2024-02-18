محمد العريان يحذر من عمليات بيع التضخم.. 3 إشارات مهمة يجب التركيز عليها

قال كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة "أليانز"، ورئيس كلية "كولينز"، محمد العريان، إنه من المغري تجاهل الاستجابة لبيانات التضخم الصادرة يوم الثلاثاء الماضي باعتبارها رد فعل كبير على خطأ طفيف في الأرقام المعرضة بشكل خاص للضوضاء الموسمية. ومع ذلك، فإن هذا التطور يشير أيضاً إلى قضايا أعمق قد يكون تأثيرها معنا خلال الأشهر والأعوام القليلة المقبلة.

ارتفعت أسعار المستهلك في شهر يناير بأكثر من المتوقع لكل من المقاييس الرئيسية والأساسية، على مدى شهري وسنوي. ورغم أن هذا يشكل بوضوح "أخطاء في البيانات"، إلا أنه كان بمثابة انحرافات بسيطة عن التوقعات المتفق عليها والتي كان من الممكن أن تعكس الديناميكيات الموسمية. ومع ذلك، كانت ردود أفعال وسائل الإعلام والسوق كبيرة.

سجل مؤشر أسعار المستهلك الأميركي السنوي نحو 3.1%، وهو أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت لانخفاضه إلى 2.9%، وكانت القراءة السابقة لمؤشر التضخم الأميركي قد استقرت عند 3.4% خلال ديسمبر الماضي.

بينما على أساس شهري، كشفت البيانات الرسمية عن نمو التضخم الأميركي بنسبة 0.3% في يناير الماضي، بينما كانت توقعات الأسواق تشير إلى نمو المؤشر بمقدار 0.2% فقط، وسجلت القراءة السابقة لبيانات التضخم الأميركي الشهري نحو 0.3% بنهاية ديسمبر الماضي.

وفي هذه الأثناء، ارتفعت عائدات السندات الحكومية الأميركية عبر المنحنى، منهية اليوم بارتفاع يزيد عن 10 نقاط أساس. وارتفع الدولار بينما تراجعت جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية بأكثر من 1%. ووفقاً لـ "العريان"، فقد أثار هذا قدراً كبيراً من التغطية الإعلامية، بما في ذلك مقال في صحيفة وول ستريت جورنال في الصفحة الأولى يعلن عن "مسار غيوم التضخم لخفض المعدل".

ويرى العريان، أنه بدلاً من وصف كل هذا بأنه رد فعل مبالغ فيه، يجب على المستثمرين التركيز على الإشارات الثلاث المهمة في هذا الإصدار الشهري.

أولاً، تدفع البيانات المفقودة انتباهاً أكبر من قبل كل من المشاركين في السوق والاقتصاديين إلى مدى صعوبة التضخم في قطاع الخدمات. حيث ارتفعت مجموعة فرعية مهمة من الأسعار – يطلق عليها اسم supercore - بأكبر قدر منذ ما يقرب من عامين. وهذه منطقة تتطلب تباطؤاً ملحوظاً في زيادات الأسعار حتى يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من تحقيق هدف التضخم عند 2%. ولابد أن يأتي التباطؤ قبل أن يفقد بعض الانكماش الصريح الحالي في قطاع السلع زخمه.

ثانيا، تعمل البيانات بمثابة تذكير بأن قطاع الخدمات لا يزال أقل حساسية لارتفاع تكاليف الاقتراض. وهذا يمثل مشكلة خاصة بالنسبة للسوق التي كانت تراهن على التخفيضات القوية والمبكرة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وهي أيضاً إشارة إلى أن ديناميكيات "الميل الأخير" في المعركة ضد التضخم قد تصبح أكثر تعقيداً في الأشهر المقبلة، بحسب العريان.

وثالثاً، يضطر خبراء الاقتصاد مرة أخرى إلى مواجهة القضية التحليلية الصعبة المتمثلة في مستوى سعر الفائدة المحايد. والأمر الأكثر إثارة للجدل والتعقيد من الناحية التشغيلية هو مسألة ما الذي يشكل هدف التضخم الأفضل لاقتصاد تحول من الطلب الكلي غير الكافي في العقد الماضي إلى العرض الكلي غير المرن بالقدر الكافي في هذا العقد، وفقاً لمقال كتبه العريان لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وستبقى القضايا الثلاث معنا في الأشهر المقبلة. وعلى هذا النحو، وعلى الرغم من الاعتبارات الصحيحة المرتبطة بالموسمية، فيتعين علينا أن نقاوم إغراء استبعاد ردود أفعال السوق ووسائل الإعلام باعتبارها "زوبعة في فنجان". وبدلاً من ذلك، ينبغي لنا أن ننظر إلى ردود الفعل باعتبارها دعوة للاستيقاظ للتجار والمستثمرين وخبراء الاقتصاد الذين تبنوا، مع قدر ضئيل للغاية من التفكير النقدي، رواية الهبوط شبه التلقائي الناعم للغاية الذي يفتح الباب أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيضات أسعار الفائدة الكبيرة والمبكرة.