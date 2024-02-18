أسطول للعربية: الأسهم المصرية متجهة للصعود حتى حصول "التعويم"

تواصل البورصة أداءها الإيجابي منذ الأسبوع الماضي، خاصة المؤشر السبعيني الذي ارتفع منذ بداية العام نحو 35%، ويأتي ذلك في وقت يرجح المراقبون أنه لا خفض للجنيه خلال الفترة الحالية، لعدم توفر سيولة، وأيضا حتى لا تزيد الضغوط التضخمية في شهر رمضان.

وأكد العضو المنتدب لشركة "أسطول" لتداول الأوراق المالية، محمد لطفي، أنه ما دام هناك سعر غير رسمي للدولار وسعر رسمي، وهناك ارتفاع لدولار السوق السوداء، فسيظل هناك صعود مستمر للسوق.

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وأضاف لطفي في مقابلة مع "العربية Business" اليوم الأحد، أن ما يحدث هو إعادة تقييم للأصول، في ظل الأسعار الجديدة للدولار، لأن المستثمرين يتوقعون حصول تعويم للجنيه، في ظل الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي فهناك احتمال كبير بحصول تعويم خلال الأسابيع القليلة المقبل.

وتابع: ما يتفق عليه المحللون الآن هو أن السوق متجهة للصعود إلى أن يتم التعويم، وحينها يمكن أن "تلتقط السوق أنفاسها"، وبعد دخول الاستثمارات إلى مصر، ستستأنف البورصة الصعود من جديد.

كان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، حسام هيبة، قال في وقت سابق اليوم، إن الهيئة تلقت ما يتراوح بين 300 و400 طلب من مستثمرين للحصول على الرخصة الذهبية خلال الفترة الماضية.

وأوضح هيبة على هامش مشاركته بمؤتمر اقتصادي في القاهرة، أن الهيئة أصدرت 26 رخصة ذهبية خلال 2023، فيما تقوم حالياً بدراسة 10 طلبات أخرى لمنحها الرخصة خلال الفترة المقبلة، بينها 3 طلبات سيتم عرضها قريباً على مجلس الوزراء المصري لإقرارها.

وأضاف "عدد كبير من الطلبات المقدمة غير مستوفى لاشتراطات ومعايير الحصول على الرخصة الذهبية، لذا لم نقدم بشكل دوري لمجلس الوزراء سوى الطلبات مستوفية الشروط".