قال المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة سواري فنتشرز للاستثمار، هاني السنباطي، إن الشركة تعتزم إطلاق صندوق جديد للاستثمار في الشركات الناشئة في مصر، وتسعى من خلاله لاستثمار نحو 150 مليون دولار.

وأضاف السنباطي لـ"العربية Business" أن "سواري فنتشرز" تستهدف عددا من القطاعات وأهمها "الفينتك" – Fintech أو التكنولوجيا المالية والتعليمية والصحية، وكذلك تستهدف بقوة مشروعات التكنولوجيا الخضراء والتكنولوجيا العميقة، متوقعا نموا مطردا لهذه القطاعات في مصر.

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وأكد أن الوقت الحالي يعد الأمثل للاستثمار في شركات التكنولوجيا، وأن الظروف الاقتصادية الراهنة لن تكون عائقا أمام ضخ المزيد من الاستثمارات من قبل المستثمرين في هذه الشركات، كما أن ظهور تحديات في بداية المشروعات الناشئة لن يكون مؤثرا بدرجة كبيرة على نموها.

وتوقع أن تستقطب الشركات الناشئة التي تستثمر بها "سواري فنتشرز" العام الحالي استثمارات بقيمة تتراوح بين 350 و500 مليون دولار خلال 5 سنوات مقبلة.

وأشار السنباطي إلى أن الشركة تستهدف أن تكون مصر مركزا من مراكز الاستثمار في إفريقيا والمنطقة بصفة عامة، موضحا أن "سواري" ضخت استثمارات منذ بدء نشاطها في العالم العربي في نحو 500 شركة ناشئة.

وأوضح أن الشركة جزء من منظومة دورها تحفيز الاستثمارات وتهيئة الشركات لاستقبال استثمارات جديدة.

وقال "التخارج جزء من عمل الشركة لضخ استثمارات في شركات أخرى، والشركة تناقش إمكانية التخارج من عدد من الشركات خلال عام ونصف العام، على أن تواصل هذه الشركات نموها مع مستثمرين جدد".

وأوضح أن نحو 35% من محفظة الشركة يتم استثمارها في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تسعى لرقمنة الاقتصاد المصري بشكل عام، وتغيير مسار الشمول المالي في مصر.

انطلقت سواري فينتشرز عام 2010 في مصر، لتصبح واحدة من شركات رأس المال الاستثماري المغامر الرائدة في مصر، واستثمرت في أكثر من 30 شركة ومن بينهم سويفل، وماني فيلوز، وInstabug، وSi-Ware، وElves.